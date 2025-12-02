Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón

Era socio de honor de las sociedades españolas de física y de química y cronista oficial de Colunga

José Antonio Fidalgo, en el centro, en una imagen del pasado 5 de noviembre.

José Antonio Fidalgo, en el centro, en una imagen del pasado 5 de noviembre.

Manuel Castro

Gijón

El químico y maestro jubilado José Antonio Fidalgo Sánchez, profesor de varias generaciones de alumnos del colegio de la Inmaculada de Gijón, regentado por los Jesuitas, falleció ayer a las diez de la noche en Gijón a los 86 años de edad.

Muy querido por sus alumnos, también era crítico gastronómico y cronista oficial de Colunga además de cofrade de honor de mesas, quesos y vinos y socio de honor de la Real Sociedad Española de Física y también de la de Química.

José Antonio Fidalgo Sánchez escribió más de 150 libros de texto y casi 100 de gastronomía. Durante años fue colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y también se prodigó en las redes sociales con una página en Facebook con historia y recetas.

Su carrera como docente la inició en un colegio libre adoptado en Sahagún (León) en 1964 y en 1969 ya pasó al colegio de los Jesuitas en Gijón. El exdirector del centro educativo gijonés, José Guerrero, recuerda que "una frase que aprendí de él y que sigo repitiendo mucho es que por este colegio lo doy todo, exclusive la vida y la familia".

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada, Víctor Rodríguez, expresó la consternación por el fallecimiento de quienes fueron sus alumnos: "estamos todos muy tristes por la pérdida. Era uno de los profesores que mejor recuerdo dejó y muy querido por todas las generaciones de antiguos alumnos".

El pasado mes de agosto falleció su esposa, Alicia Alonso Fidalgo y a mediados de 2023 el hijo de ambos, José Antonio Fidalgo Alonso.

