Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón

El químico y maestro jubilado José Antonio Fidalgo Sánchez, profesor de varias generaciones de alumnos del colegio de la Inmaculada de Gijón, regentado por los Jesuitas, falleció ayer a las diez de la noche en Gijón a los 86 años de edad.

Muy querido por sus alumnos, también era crítico gastronómico y cronista oficial de Colunga además de cofrade de honor de mesas, quesos y vinos y socio de honor de la Real Sociedad Española de Física y también de la de Química.

José Antonio Fidalgo Sánchez escribió más de 150 libros de texto y casi 100 de gastronomía. Durante años fue colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y también se prodigó en las redes sociales con una página en Facebook con historia y recetas.

Su carrera como docente la inició en un colegio libre adoptado en Sahagún (León) en 1964 y en 1969 ya pasó al colegio de los Jesuitas en Gijón. El exdirector del centro educativo gijonés, José Guerrero, recuerda que "una frase que aprendí de él y que sigo repitiendo mucho es que por este colegio lo doy todo, exclusive la vida y la familia".

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada, Víctor Rodríguez, expresó la consternación por el fallecimiento de quienes fueron sus alumnos: "estamos todos muy tristes por la pérdida. Era uno de los profesores que mejor recuerdo dejó y muy querido por todas las generaciones de antiguos alumnos".

El pasado mes de agosto falleció su esposa, Alicia Alonso Fidalgo y a mediados de 2023 el hijo de ambos, José Antonio Fidalgo Alonso.