Gijón recuerda a Alexander Fleming con una exposición por el 70º. aniversario de su muerte
La muestra, íntegramente en asturiano, reivindica la figura del científico y la relación histórica de la ciudad con el descubridor de la penicilina
Demi Taneva
La Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge desde hoy la exposición dedicada al 70º aniversario de la muerte de Alexander Fleming. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de diciembre y repasa tanto la biografía del científico británico como su vínculo con la ciudad, que en 1955 se convirtió en la primera en España en erigirle un monumento. “Esta exposición quiere honrar la trayectoria de Alexander Fleming y poner en valor el asturiano. Con ella damos un paso más en la orientación de la lengua asturiana en la ciencia”, señaló la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, la forista Montserrat López Moro, que abrió la presentación destacando la voluntad de unir divulgación científica y promoción lingüística.
López Moro recordó que el recorrido está formado por nueve paneles que repasan las etapas vitales del investigador, su trabajo sobre la penicilina y la relevancia de descubrimientos como la lisozima o la meticilina, que marcaron “el inicio de la era de los antibióticos y de la medicina moderna”.
La muestra dedica también un espacio especial al material donado por José García Bernardo al Museo del Pueblo de Asturias, que documenta la inauguración del monumento gijonés a Fleming en 1955, un gesto que la edil definió como “memoria viva que cada año recuerda el cariño de la ciudad hacia esta figura científica”.
La exposición se complementa con varias actividades paralelas. El 9 de diciembre, la historiadora Arantxa Margolles ofrecerá la conferencia “Cuando la nuestra ciudad honró a la ciencia. La historia del monumento a Fleming en Xixón” en la Sala de Conferencias del CCAI.
Programa y actividades
Además, los visitantes podrán participar en una iniciativa fotográfica que invita a comparar imágenes antiguas junto al monumento con fotos actuales. Tal como explicó María Xosé Rodríguez, jefa del Departamento de Normalización Llingüística: “Queríamos que mucha gente de Gijón comparta fotos de cuando éramos niños con el monumento. Aquí tenemos cámaras que sacan la foto al momento para crear una nueva y compararla con la antigua”. También se proyecta un vídeo divulgativo sobre “la historia de la penicilina y cómo llegó a ella”, elaborado en colaboración con otros departamentos municipales.
La exposición incluye además un pequeño cuadernillo que reproduce los paneles y materiales históricos. El proyecto se vincula al programa municipal “Que Cuento Tienes” y está especialmente pensado para alumnado de secundaria, con el objetivo de acercar la ciencia a través del asturiano.
