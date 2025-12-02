Las inversiones previstas en Gijón de los presupuestos regionales suman 44,93 millones de euros

El proyecto de presupuestos del Principado para 2026 detalla inversiones en Gijón que suman 44.936.428 euros, cerca de un 30% de la Consejería de Salud. La mayor inversión presupuestada es una partida de 7,24 millones para reanudar la obra de ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes, cuyo proyecto aún se está elaborando. De los 13,42 millones de euros presupuestados para actuaciones de la Consejería de Salud en Gijón, se incluyen otros 1,7 millones de euros ligados también al Hospital de Cabueñes (0,91 millones para adecuar la planta de medicina nuclear).

Para llevar la Facultad de Enfermería a la Universidad Laboral, se han consignado 331.848 euros. Al nuevo consultorio periférico en Vega-La Camocha se destinan 3,17 millones. La conversión del centro de especialidades de Pumarín como recurso de salud mental contará con 1,5 millones de euros, a los que se suman 106.000 euros para la acoger el hospital de día infanto juvenil de salud mental.Eso en cuanto a actuaciones previstas en Salud.

El programa de ayuda a la construcción de viviendas de alquiler social, con las viviendas que se están construyendo en Peritos, cuenta con 7,17 millones de los 9,42 millones vinculados a la Consejería de Vivienda. Otros 2,24 millones se corresponden a la partida plurianual para la reforma de 120 públicas en Contrueces, en la plaza de Jacques Cousteau.

La Consejería de Educación contempla 7,79 millones de euros, de los que 5,35 millones se corresponden con el tramo final de la obra del nuevo Colegio Público de Nuevo Roces (obra que arrancó en octubre de 2023 con un presupuesto de 16,5 millones de euros). También se prevén inversiones en los colegios Rey Pelayo, Montevil, La Escuelona, Santa Olaya y Pumarín; para la escuela de 0 a 3 años en el Montevil; en los institutos Emilio Alarcos, Fernández Vallín, Doña Jimena y Jovellanos –en este último caso 718.000 euros–, en el Centro de Educación de Adultos y en la Escuela Oficial de Idiomas.

La reforma y rehabilitación del Centro Residencial de Cabueñes se lleva los 4,71 millones de euros de inversión en Gijón a través de la Consejería de Derechos Sociales. Otros 5,36 millones están previstos por el organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos para la envolvente y las unidades de convivencia de la Residencia Mixta de Pumarín.

En las inversiones de la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente figuran 3,08 millones para Gijón, de los que 1,14 se destinan a la urbanización del entorno de la calle Carlos Marx, actuación ligada a la futura estación intermodal. Otros 493.000 euros van para la obra del aparcamiento disuasorio en la avenida de Portugal y 1,86 millones para instalaciones de energías renovables en la depuradora de El Pisón y la estación de bombeo de La Figar. Los enlaces entre la A8 y la AS II en Roces, accesos a la Zalia e Interzalia y una actuación en la carretera del Infanzón a Siero (AS-331) cuentan con partidas menores.

Una actuación en Carreño también afecta directamente a Gijón: los 350.000 euros para la mejora del nudo de El Empalme, ligado al acceso a El Musel por Aboño. Otros 576.000 sin detallar el concejo, son para el Perte Arrudos. Los 500.000 euros previstos para obras en Laboral Centro de Arte es la partida más cuantiosa de los 688.420 euros de la Consejería de Cultura, que prevé también actuaciones en el Museo Barjola, entre otras. Para el Palacio de Justicia de Gijón la Consejería de Hacienda destina 390.000 euros y la de Medio Rural 62.000 al Laboratorio de Sanidad Animal de Jove y al Acuario .