Juan Ignacio Rodríguez Carrasco, antiguo alumno distinguido por los jesuitas de Gijón: "Me cogió de sorpresa, pero es emocionante"

Los Antiguos Alumnos de la Inmaculada celebrarán su cita anual el próximo 20 de diciembre en un acto que servirá para reconocer a Juan Ignacio Rodríguez Carrasco, apasionado del deporte y vicepresidente de la asociación, como Antiguo Alumno distinguido "por encarnar en su vida los valores que durante siglos han dado identidad a los colegios de la Compañía de Jesús". En la cita, que congregará a las promociones de 1955, 1965, 1975, 1990, 2000 y 2015, también se entregará la insignia de plata a los miembros del coro del Colegio Inmaculada Padre Cifuentes, colectivo desaparecido recientemente. "Me cogió de sorpresa, me engañaron como a un chino (risas). Soy el más viejo de toda la asociación; y llevo muchos años, pero siempre digo que soy una figura decorativa y no lo esperaba, pero es emocionante porque llevo integrado en el colegio desde que entré en 1949", recuerda Rodríguez Carrasco.

Nacido en Gijón en 1942, vecino de Fontaciera, este antiguo alumno de los jesuitas, de la promoción de 1960, "es un ejemplo para todos por su valor humano profundamente arraigado en el sentido de la justicia, la capacidad de servicio y la reflexión crítica". "Sencillo, discreto, generoso, siempre al servicio de los demás y atento a las necesidades de otros, profundo defensor de la formación ignaciana recibida representa para todos el prototipo ideal de antiguo alumno de jesuitas", describe Víctor Rodríguez, presidente de la asociación de Antiguos Alumnos. "Es un elemento aglutinador no sólo en el seno de su familia sino con sus compañeros del colegio y de la entidad grupista", añade.

"Grupista ejemplar"

Rodríguez Carrasco, que en 2013 recibió el premio de "Grupista ejemplar", que entrega el Real Grupo de Cultura Covadonga. Destacó, especialmente, en hockey sobre patines, una disciplina que comenzó a practicar en el propio colegio de la Inmaculada y que llevó a competir con los años en primera división. También practicó el esquí, la marcha y la pelota, entre otros deportes.

El acto de los antiguos alumnos, en el propio centro, reunirá también a representantes de aquellas promociones que cumplen ahora los 70, 60, 50, 35, 25 y 10 años desde su salida del centro. La jornada incluirá una eucaristía y una foto de cada promoción en el patio de la Virgen antes de una comida de confraternización en el colegio.

Misa por la Inmaculada

La iglesia del colegio acogerá como es tradición otro acto señalado este mes de diciembre. En concreto, el próximo puente de la Inmaculada. La eucaristía en honor de la Virgen Inmaculada estará presidida por el sacerdote Jorge Cabal, párroco de San Lorenzo, que estará acompañado por los jesuitas Alfredo Flórez y Javier Rodríguez SJ. Será el próximo lunes, día 8, a partir de las 20.00 horas. "Es un día de celebración para toda la comunidad colegial de la Inmaculada, para los antiguos alumnos del centro y también para la comunidad ignaciana de Gijón", señalan desde la Inmaculada.

Al finalizar la misa, además, tendrá lugar la tradicional bendición del Belén colegial que año tras años preparan un grupo de familias.