Mina Longo, cantante asturiana, actúa en Gijón con un homenaje a la "Reina de las Rancheras": "Rocío Dúrcal es la razón por la que yo canto"

Tras llenar teatros en Madrid, Asturias y Cantabria, Mina Longo vuelve a Gijón con el espectáculo que más significa en su carrera: "Amor eterno", su homenaje a Rocío Dúrcal, que presentará en el teatro Jovellanos el 6 de febrero de 2026. La cantante llega acompañada por una banda completa y mariachi, en un concierto que, según la propia artista, es "un viaje por el legado de una de las voces más grandes que hemos tenido". La intérprete repasa su relación con la artista, su proceso de creación y la emoción de regresar a la ciudad donde empezó a cantar y de la que fue pregonera en la pasada Semana Grande.

¿Qué significa para usted actuar en el teatro Jovellanos con este espectáculo?

Para mí es un sueño cumplido. He actuado muchas veces en el Jovellanos, pero siempre en causas benéficas o colaboraciones, nunca con un espectáculo solo mío. Tenía muchísimas ganas.

Viene de agotar entradas en Madrid, Asturias y Cantabria. ¿Cómo ha vivido la gira y qué espera del público gijonés?

Espero que me arropen muchísimo, como hasta ahora, con cariño y respeto. Sé que siempre están ahí. Yo lo que les puedo ofrecer es dar lo todo sobre el escenario, que es lo que hago desde que empecé: que disfruten como disfruto yo.

¿Cómo nació la idea de rendir homenaje a Rocío Dúrcal?

Hace muchos años que tenía esa idea rondándome la cabeza, pero quería esperar el momento adecuado, física y mentalmente. Para mí Rocío Dúrcal significa muchísimo: comencé cantando sus canciones cuando era niña. Tenía que hacerlo bien, con respeto, reuniendo una buena banda y un buen mariachi. De voz estoy mejor que nunca, de salud mental también, así que este era el momento. Y quería hacer las canciones tal cual son: sin versionarlas, con sus tonos originales, respetando los arreglos.

Falete la ha definido como "la digna heredera del legado de las canciones de Dúrcal". ¿Qué sintió al escucharlo?

Me emocionó muchísimo. Alguien tan grande como Falete, que además conoce a la hija de Rocío Dúrcal, diga eso de mí… Fue maravilloso. No sabía que alguien pudiera pensar que yo era heredera de esas canciones. Se lo agradezco enormemente: no estaré en este mundo lo suficiente para agradecérselo.

¿Qué es lo más difícil de interpretar un repertorio tan icónico sin perder su esencia?

Precisamente, no quiero imitar a Rocío Dúrcal. Sé que tengo ciertos matices parecidos porque me lo dicen desde pequeña, pero esto no va de imitar. Ella es la razón por la que yo canto: yo quería ser Rocío Dúrcal. Respeto sus tonos, sus versiones, pero sigo teniendo mi esencia. Todo el mundo me dice que tengo algo reconocible en mi voz y quiero que eso siga ahí.

¿Qué canción le emociona más cantar?

Muchas, pero "Amor eterno" especialmente. Llamé así al espectáculo por esa canción. Yo perdí a mi padre con 14 años y esa canción me recuerda que un amor puede ser eterno mientras lo lleves en el corazón. "La gata bajo la lluvia" también es muy especial, y "Fue tan poco tu cariño" fue la primera que canté en un escenario con 11 años, con mis coletinas.

¿Qué quiere despertar en el público?

Quiero recordar a una artista maravillosa. Que vuelvan esos momentos del casete, la radio, los viajes en coche escuchando a Rocío Dúrcal. Hago un recorrido por sus discos, y la gente me dice que recuerdan su infancia, su niñez. Tengo público de todas las edades, y eso me emociona muchísimo.

¿Cómo le ha marcado Rocío Dúrcal como artista?

Sobre todo en la elegancia, en la forma de interpretar y en la sonrisa. Yo tengo más temperamento, más garra, pero cada una tiene su sello. Intento interpretar según lo que diga la letra.

Ha dicho que está en su mejor momento. ¿Este espectáculo marca un punto de inflexión?

Es algo que soñé toda mi vida y por fin he podido hacer con respeto y elegancia. Y el cariño de la gente… la calle, cuando me paran, cuando me cuentan que les ayudé en momentos difíciles… eso es impagable. Si no fuera por el público, yo no estaría aquí.

¿Llevará el homenaje a más ciudades?

Sí, queremos hacer diferentes puntos de España y, si cabe la posibilidad, llevarlo fuera también.

¿Y qué viene después?

Un nuevo disco con canciones inéditas, hechas para mí, y alguno que otro tema que sorprenderá. Además, sigo con mi espectáculo con Falete, "Fue un placer conocerte". Hay muchos proyectos, pero si te lo cuento todo ya…