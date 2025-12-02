La Navidad ya encanta los barrios de Gijón: "La ciudad está más iluminada que nunca"

La Navidad en Gijón va mucho más allá del "arbolón" de la plaza Mayor, la "estrellona" del Náutico o la pista de hielo del Solarón. El espíritu navideño ya se ha extendido también por todos los barrios y las parroquias con los cientos de adornos que brillan desde la tarde del viernes en las calles, plazas y parques de la ciudad. "Cada año vamos ganando más iluminación", celebran los líderes vecinales de los barrios. En total, Gijón cuenta en esta navidad con un despliegue de más de cinco millones de puntos de luz que están repartidos por 265 espacios del concejo, de las cuales 22 no contaban con dispositivos luminosos el año pasado.

Javier Moreno, Marcos Herreras, Nuria García, Ángel Díaz, Sara García y Arancha Sánchez, en la calle Río de Oro. / | ÁNGEL GONZÁLEZ

Uno de los barrios en los que los vecinos han notado ese incremento de luces es El Llano. Tanto la presidenta de Fumeru, Begoña Ferrín, como la líder de La Serena, Arancha Sánchez, agradecen el aumento de dispositivos. "Ha mejorado la iluminación si la comparamos con años anteriores", resalta Ferrín, que argumenta que "algunos vecinos piden sobrecargar más la iluminación que hay, pero no debemos olvidar que hay que actuar con mesura porque este tema supone un coste elevado". "Es cierto que el parque de La Serena se podría mejorar de cara a los niños, pero el resto del barrio tiene una iluminación bonita y suficiente", asevera.

Iván Carcedo y Elena Robleda, con sus hijos, Aitor y Alba, en la avenida de la Argentina. / .

En esa misma línea, Arancha Sánchez pone el foco en que "está bien que hayan seguido apostando por el blanco y el dorado como tonos principales". "Los adornos que tenemos son tradicionales y quedan bien, así que por lo general la iluminación está perfecta", expresa la presidenta de La Serena.

En muchos rincones de la zona oeste también se ha encendido la Navidad desde el pasado viernes. La avenida de la Argentina es una de las vías que cuenta con mayor cantidad de luces para esta época familiar. "Ha quedado muy chula. Esto da mucho ambiente a los barrios y anima a salir de casa", destacan la familia formada por Iván Carcedo, Elena Robleda y sus hijos, Aitor y Alba, encantados con las cortinas que cuelgan junto al Ateneo de La Calzada y el resto del alumbrado.

A pesar de los cambios que se han producido en la iluminación navideña de esta Navidad, también hay elementos que se mantienen en la misma línea para alegría de pequeños y mayores. Un claro ejemplo de ello ocurre en El Polígono con "Poligosín", la emblemática figura navideña de este barrio gijonés.

Desde que se llevó a cabo el encendido de la iluminación navideña, decenas de niños y familias han pasado por los jardines de Samuel González Granda para disfrutar un año más del "osito de peluche". "Lo que vivimos el viernes nos dejó perplejos. Cada vez hay más ganas de celebrar ese momento. Los niños, sobre todo, están encantados con ‘Poligosín’", afirma el presidente vecinal de El Polígono y líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, Manuel Cañete, que puntualiza que "estaría bien que se renovaran las luces del osito, que ya están desgastadas". No obstante, añadió que "la ciudad está más iluminada que nunca".

En la zona rural, los vecinos están "satisfechos" con las luces de Navidad. Cada una de ellas cuentan con un arco específico. "Han llegado a más puntos y desde el año pasado están personalizadas, que es importante. Está claro que siempre se puede mejorar, pero hasta el momento todo está funcionando muy bien", ensalza el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón "Les Caseríes", Miguel Llanos.