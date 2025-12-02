Objetivo, reunir siete toneladas de comida: el Grupo Covadonga presenta su campaña de recogida en Gijón

El Real Grupo de Cultura Covadonga apoyará un año más a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias con la campaña de recogida "Un grupista, un kilo". La iniciativa solidaria, que fue presentada este martes, irá del 9 al 19 de diciembre y con ella se espera reunir siete toneladas de comida, una cifra similar a la que se obtuvo en las anteriores ediciones.

"Uno de los valores más profundos del Grupo es la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad", destacó Tasio del Reguero, miembro de la junta directiva y presidente de la Comisión Social de la entidad sociodeportiva.

La campaña de recogida del Grupo Covadonga alcanza este año su novena edición. El objetivo es reunir alrededor de siete toneladas de alimentos no perecederos. "Lo que se vive durante esos días nos deja algunas de las imágenes más emocionantes que se dan en nuestras instalaciones", expresó Del Reguero, quien ensalzó la labor que realizan desde la Fundación Banco de Alimentos. "Es un orgullo trabajar con ellos", aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación, Pepa Cañadas, apuntó que "esta campaña nos viene de maravilla para hacer una buena despensa de cara al próximo año". Además, puso el foco en que debido a "la precariedad de los trabajos y el alto coste de las viviendas, en los últimos tiempos hemos subido casi mil personas y ya atendemos a más de 14.000 personas".