Las obras para adecentar el Puerto Deportivo de Gijón estarán listas en primavera, señala El Musel

"Estamos esperando a que el Ayuntamiento concrete sus intereses en los terrenos de Jove", apunta Nieves Roqueñí sobre la cesión de ese espacio al consistorio

NIeves Roqueñí, en primer término, con los ilustradores Vera Galindo (primera por la izquierda) y Juan Rubio (tras Roqueñí, a la derecha) junto al mural que pintaron estos últimos.

NIeves Roqueñí, en primer término, con los ilustradores Vera Galindo (primera por la izquierda) y Juan Rubio (tras Roqueñí, a la derecha) junto al mural que pintaron estos últimos. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

El entorno del Puerto Deportivo de Gijón lucirá una nueva imagen la próxima primavera, que es la fecha en la que la Autoridad Portuaria de Gijón prevé que hayan culminado las obras del plan de choque para adecentar un espacio con zonas del pavimento, barandillas y otros elementos visiblemente deteriorados.

"Ya se ha adjudicado el contrato para el plan de choque del Puerto Deportivo. Estamos pendientes de la formalización con la empresa y vamos a empezar en breve el plan de choque, que tanto le hace falta a esta zona y que de cara a la próxima primavera la ciudadanía va a poder disfrutar", señaló este martes la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, durante la visita que hizo al mural encargado por el Puerto para el tramo final del espigón de Lequerica.

Respecto a este mural, Roqueñí señaló que "esta obra es un ejemplo de lo que se puede hacer en intervención del Puerto en la ciudad, en una zona tan emblemática como es esta". El mural es obra de los ilustradores Vera Galindo y Juan Rubio e incluye elementos alusivos a Cimadevilla y Gijón, con imágenes de gran tamaño para facilitar que sean visibles desde la distancia, explicaron sus autores.

Personas paseando junto al mural de la punta de Lequerica.

Personas paseando junto al mural de la punta de Lequerica. / Marcos León

En cuanto al plan de choque en el entorno del Puerto Deportivo de Gijón, las obras empezarán a más tardar en enero o incluso este mes de diciembre si se culminara la tramitación antes de las fechas navideñas. "La idea es empezar de inmediato", apuntó Roqueñí. Los trabajos comenzarán en el entorno de Talasoponiente con la reposición de baldosas "que es lo que está más deteriorado y es lo más urgente", mientras que la pintura de vallas y farolas se hará lo último, ya en primavera, por cuestiones meteorológicas.

Más proyectos

La Autoridad Portuaria prevé acometer más proyectos "de intervención inmediata" en la ciudad, si bien Roqueñí aún no facilitó detalles sobre los mismos ya que "están madurando". Además, el Puerto también cuenta con el plan PROA, de actuaciones en los espacios de acceso público de la Autoridad Portuaria en Gijón (entre Lequerica y el Arbeyal) y en Carreño (el alto de Aboño).

Noticias relacionadas y más

Roqueñí también se refirió a la disposición de la Autoridad Portuaria de Gijón a transferir los antiguos terrenos deportivos que tiene en Jove, en la calle Francisco Eiriz, al Ayuntamiento. El Puerto está a la espera de que el gobierno local dé el siguiente paso para poder continuar con la tramitación. "El ayuntamiento nos envió en septiembre la carta con el acuerdo del Pleno, le contestamos que nos concretasen qué querían que tramitásemos y estamos esperando un poco porque lo iban a mirar a nivel técnico. Todavía no tenemos contestación del Ayuntamiento", indicó Roqueñí, quien reiteró que "el Ayuntamiento tiene que concretar sus intereses en esos terrenos".

