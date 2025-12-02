La Policía sigue tras la pista del atracador de la gasolinera de Laviada

La Policía Nacional sigue con la búsqueda para dar con el individuo que este pasado sábado atracó una gasolinera en Laviada. Lo hizo a punta de pistola, falta esclarecer si era real o no, sobre la ocho de la tarde y en menos de un minuto. Se llevó 300 euros de la caja registradora después de amenazar a los dos empleados que se encontraban en ese momento y abandonó la escena andando y con tranquilidad. Las cámaras de la gasolinera de la avenida de Portugal captaron el momento del atraco y sobre estas imágenes los agentes están trabajando para conocer la identidad del asaltante.

En el vídeo, se muestra a un hombre vestido de negro y tapado en la cabeza y cara hasta la altura de la nariz, aunque en algún momento la cámara capta parte del rostro. También se observa como, pistola en mano, obliga a los empleados a dejar los teléfonos móviles a un lado y seguir sus instrucciones: sacar todo el efectivo de la caja y entregárselo.

Tras abandonar el establecimiento, los dos trabajadores llamaron a la Policía, además de que uno de ellos intentó seguirlo sin éxito, ya que le perdió la pista a los pocos metros. Efectivos de la Policía Científica actuaron en el caso recabando toda la información que pudo dejar tras de sí el asaltante al que se le vio tranquilo y sin preocupación de que en ese momento le estuvieran grabando o pudiese entrar algún cliente al local en el que perpetró el robo.