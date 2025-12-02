El PP regional carga contra la falta de auxiliares educadoras en el colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón: el Principado estudiará la situación

La diputada del Partido Popular y portavoz de Educación, Gloria García, alertó este martes sobre la falta de auxiliares educadoras en el colegio de Educación Especial de Castiello, en Gijón. Una situación que tildó de "vergonzosa" al reprochar el incumplimiento de la ratio. "Con 178 alumnos y solo diez auxiliares educadoras, la Consejería de Educación incumple con la ratio establecida de una auxiliar por cada diez alumnos, poniendo en riesgo la seguridad y calidad educativa", subrayó Gloria García, que indicó que desde el Principado "se niegan a atender las necesidades". Fuentes de la Consejería transmitieron que ya se ha hablado con la dirección y que se estudiará la coyuntura para encontrar una solución.

"Las cuentas son muy sencillas y los números no cuadran", expuso Gloria García, que resaltó que en el colegio hay 153 estudiantes con dictamen de necesidades educativas especiales e incidió en que "la falta de personal no solo compromete la calidad del servicio, sino también la seguridad del alumnado y de las propias auxiliares, además de agravar los problemas de salud laboral". "No sé si consideran que son centros de segunda; exigimos una solución", sostuvo García.

En la comparecencia, celebrada en el propio colegio, intervino también Isabel Fernández, auxiliar educadora del centro, que calificó la situación de "insostenible". "Hacemos hincapié en la ratio porque así se merma la atención a los alumnos", afirmó Fernández. En ese sentido, Gloria García declaró que las bajas no se cubren con la rapidez pertinente. "Incluso las propias auxiliares educadoras han enviado escritos, pero la Consejería de Educación no les hace caso alguno; las peticiones parecen caer en el vacío", comentó.

La diputada popular manifestó que "la comunidad educativa está cansada de la falta de atención a los centros de educación especial" y explicó que "estos alumnos requieren una supervisión muy cuidadosa para evitar que puedan ingerir sustancias no comestibles o se autolesionen". "Además necesitan apoyo en sus desplazamientos, asistencia en el aseo y durante las comidas, pero los auxiliares que disponen no son suficientes", sentenció Gloria García, que aseveró que a la Consejería de Educación "no parece importarle mucho las reclamaciones, ni el bienestar del profesorado, ni el trabajo de las auxiliares educadoras, quienes, junto a los docentes, sufren una sobrecarga de trabajo que no les corresponde".