Todo listo para celebrar el emprendimiento en Gijón con los Premios Gijón Impulsa
La gala se celebra en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial el 4 de diciembre, a partir de las 18.45h
L. L.
Este jueves, 4 de diciembre, a partir de las 18.45h tendrá lugar la Gala de Entrega de la XXI edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en la mediateca extendida de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
Durante el acto, que estará presidido por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Carmen Moriyón, y la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y donde estarán presentes diversas autoridades locales y regionales, así como miembros de la Corporación Municipal, se hará entrega de los galardones en las siguientes categorías:
MODALIDAD I: Premios a la Innovación
Categoría: Innovación en el Comercio Minorista
Empresa premiada: CLASS MODA
Categoría: Innovación en Economía Azul
Empresa premiada: CIS ROBOTS
Categoría: Innovación en Economía Creativa
Empresa premiada: OBJET PARTICULIER
Categoría: Innovación en Salud y Vida Saludable
Empresa premiada: LA RUTA AZUL
MODALIDAD II: Premios a la Trayectoria Empresarial
Categoría: Empresa
Empresa premiada: LLANA CONSULTORES
Categoría: Mujer Empresaria
Empresaria premiada: TERESA FERNÁNDEZ MARMIESSE
