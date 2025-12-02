Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo listo para celebrar el emprendimiento en Gijón con los Premios Gijón Impulsa

La gala se celebra en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial el 4 de diciembre, a partir de las 18.45h

Este jueves, 4 de diciembre, a partir de las 18.45h tendrá lugar la Gala de Entrega de la XXI edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en la mediateca extendida de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Durante el acto, que estará presidido por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Carmen Moriyón, y la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y donde estarán presentes diversas autoridades locales y regionales, así como miembros de la Corporación Municipal, se hará entrega de los galardones en las siguientes categorías:

MODALIDAD I: Premios a la Innovación

Categoría:          Innovación en el Comercio Minorista

 

Empresa premiada: CLASS MODA

Categoría:          Innovación en Economía Azul

 

Empresa premiada: CIS ROBOTS

Categoría:          Innovación en Economía Creativa 

Empresa premiada: OBJET PARTICULIER

Categoría:          Innovación en Salud y Vida Saludable

 

Empresa premiada: LA RUTA AZUL

MODALIDAD II: Premios a la Trayectoria Empresarial

Categoría:          Empresa

 

Empresa premiada: LLANA CONSULTORES

Categoría:          Mujer Empresaria

 

Empresaria premiada: TERESA FERNÁNDEZ MARMIESSE

