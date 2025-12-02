Avances en la construcción de nueva vivienda pública en Gijón: el Principado y el Ayuntamiento acuerdan "con buen talante" iniciar un plan compatible con el Plan Llave
El consejero Ovidio Zapico, que acerca posturas con el gobierno local, reincide en su compromiso de lanzar licitaciones el año que viene y tiende la mano a "colaborar" con proyectos municipales
“Tenemos un acuerdo político para construir vivienda pública en Gijón”. Así lo anunció esta mañana Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a su salida de la reunión programada con el Ayuntamiento de Gijón, una cita presidida por la alcaldesa Carmen Moriyón, de quien el de IU destacó su “buen talante”.
Parece quedar así superado el choque entre ambas administraciones, que se reprochaban mutuamente la licitación desierta del Plan Llave (el plan municipal para impulsar vivienda protegida y cuya no adjudicación el gobierno achaca a la falta de actualización de los precios) y la no cesión al Principado de solares municipales para impulsar viviendas en alquiler accesible a nivel regional.
Hoy, de hecho, el consejero, ante la pregunta de si ambos proyectos podrían ser compatibles y convivir, dijo: “Entendemos que sí, que no tienen nada que ver. Nuestra prioridad es construir vivienda pública y eso no tiene por qué chocar con otras propuestas que pueda haber desde el ámbito municipal”.
El tono de Zapico, por lo tanto, parece cambiar de manera sustancial las posturas que se venían sosteniendo hasta ahora. En esencia, el Ayuntamiento rechazaba ceder al Principado solares porque exigía un calendario de actuaciones e inversiones, y el Principado había sido siempre crítico con el modelo de colaboración público-privada del Plan Llave.
Zapico anuncia ahora la existencia de ese primer acuerdo político que queda, eso sí, “a expensas de una evaluación técnica en cuanto a las posibles parcelas, la dimensión de las mismas y la capacidad de edificación”. “Los técnicos de ambas administraciones tendrán que trabajar de manera conjunta durante las próximas semanas y, a partir de ahí, establecer números, calendarios, etcétera”, dijo. Señaló que “una vez que se concrete”, y tendrá que ser “pronto”, el plan estatal de vivienda, “se podrá ver qué posibilidades tenemos de colaborar en otras medidas”, haciendo referencia en esto último al Plan Llave.
No hay, por ahora, datos definidos en cuanto a número de viviendas a construir y plazos de ejecución. Pero sí destacó Zapico la “voluntad de ambas partes” de trabajar juntos y de compartir “el diagnóstico común de que la vivienda es un problema”. La promoción que dependerá del Principado, añadió, quiere ponerse en marcha el año que viene. “Tenemos la intención de que 2026 sea el año en el que licitemos, adjudiquemos e iniciemos mil viviendas públicas en Asturias”, aseguró.
