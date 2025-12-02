Salud apura plazos en la redacción del proyecto de la Facultad de Enfermería en La Laboral

La Consejería de Salud todavía no cuenta con una fecha concreta, pero se mantiene en la idea de sacar en lo que queda de año la licitación de la redacción del proyecto de la nueva Facultad de Enfermería. Así lo aseguraron ayer fuentes del servicio, que esperan que las obras para trasladar de manera íntegra la facultad hasta la Laboral arranque en 2026. Por su parte, al estar ya en el último mes de 2025 y no conocer un plazo fijo, desde los apartados sanitarios de los sindicatos apuntan que están "expectantes" y piden "que no se alargue el proceso".

El Principado confirmó el traslado de la Facultad de Enfermería a la Universidad Laboral el pasado mes de abril. Debido a esa mudanza, resulta necesaria una obra en el complejo histórico para ganar espacio. Esas nuevas instalaciones de la facultad ocuparán 2.850 metros cuadrados, en los que habrá un aulario con ocho clases, dos laboratorios y un área de simulación con cuatro salas que triplican el espacio actual.

Desde la presentación del plan funcional en abril por parte de Concepción Saavedra, los sindicatos y los profesionales no han recibido novedades sobre el proceso. Si bien, fuentes de la Consejería indican que "la facultad de Enfermería sigue su curso; se está tramitando la licitación de la redacción del proyecto". En ese sentido, en Salud mantienen su objetivo de sacar a licitación la redacción del proyecto e iniciar las obras en 2026, aunque puntualizan que todo dependerá de "la agilidad de la Administración". Además, la Consejería ha destinado 331.848 euros a la nueva facultad en las inversiones presupuestarias del próximo año.

Ante esta situación, sindicatos como Satse, Csif o Csi remarcan que "nos extraña que todavía no sepamos cuándo saldrá la redacción, pero ojalá se cumplan los plazos porque es un proyecto importante para el área sanitaria V".

El plan para la Facultad de Enfermería

