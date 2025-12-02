Estos son los planes para impulsar la música asturiana: unas jornadas de difusión en la Laboral, unos nuevos premios y el "fichaje" de un festival internacional

El recinto de La Laboral acogerá el 8 y 11 de diciembre las "Xornaes de la Música Tradicional Asturiana" con las que se busca indagar, promover y escuchar diferentes voces sobre la manifestación artística sonora de la región y que contará con la participación de algunos de los músicos más respetados como son Carlos Núñez, Xuacu Amieva, Pedro Pangua, José Ángel Hevia o Santi Caleya. Pero no serán los únicos que asistirán, ya que está previsto reunir a más de 260 participantes, entre los que se incluyen estudiosos como Lisardo Lombardía o presencia internacional como Maïna Daouphards, presidenta de la confederación de gaiteros bretones.

"Queremos repensar, pensar y trazar las líneas al futuro desde la reflexión y difusión", expresó en la presentación Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte. El primer día, será en donde los artistas harán acto de presencia en una jornada centrada en la historia y evolución de las escuelas de música popular, así como los modelos europeos y los retos actuales. El día 11 se enfocará en el instrumento más representativo de Asturias, la gaita, y sus principales líneas de investigación.

No solo serán unas jornadas de debate y mesas redondas, ya que también habrá espectáculos musicales que correrán a cargo de intérpretes de Asturias, Galicia, Escocia, Bélgica e Italia. Los actos los cerrarán la "Banda Gaites Llacín" con su último lanzamiento, "Resollu".

"Es la música que nos define, que conecta nuestra historia y emociones y traza los caminos del porvenir", resumió la consejera junto a Flavio Rodríguez, presidente de la Asociación Conceyu de la Gaita, que recordó que en los 80 y 90 la música tradicional asturiana no atravesaba su mejor momento y "fuimos unos chavalinos los que recogimos de los paisanos mayores la herencia musical de la región", resaltando que por eso es necesario en la actualidad "habilitar espacios para la comunicación y divulgación de lo que se hizo, se está haciendo y se espera sobre estas enseñanzas".

Aprovechando la ocasión, Vanessa Gutiérrez recordó la necesidad de proteger algunas de las manifestaciones de arte que hay en Asturias y por las que iniciaron los expedientes para declararlas bien de interés cultural de carácter inmaterial. En la presentación se refirió a la cultura asturiana de la gaita, les mazcaraes d’iviernu, el teatro costumbrista o les dances tradicionales, que se suman a las ya reconocidas, como la misa de gaita, la asturianada, los bolos o la cultura sidrera asturiana.

Los Premios Cultura Tradicional y el Festival de Máscara Ibérica

Con motivo de reconocer la labor de aquellas personas que están ayudando a preservar todas estas manifestaciones, la consejera anunció la creación de los "Premios Cultura Tradicional". También informó de la llegada a la región de un nuevo evento como el Festival de Máscara Ibérica que se celebraba desde hacía tres lustros en Portugal y que acogerá Oviedo próximamente, con un presupuesto de 85.000 euros destinado para su organización.

Asimismo mencionó otras partidas como la primera convocatoria de ayudas a la difusión de la cultura tradicional (100.000 euros), nuevas líneas de apoyo para reforzar la actividad específica de las escuelas de este tipo de música, tanto municipales como promovidas por asociaciones (200.000 euros) o la restauración de hórreos y paneras, fondos para la conservación de elementos etnográficos en las brañas; el mantenimiento del proyecto Pegoyu y el sostenimiento de museos como el etnográfico de Grandas de Salime (450.000 euros).