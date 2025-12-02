Sorpresa en Gijón ante la interpretación de la IA de cómo son las parejas en la ciudad: "No he visto a nadie vestido así en la vida"

La Inteligencia Artificial (IA) es capaz de crear imágenes hiperrealistas que podrían engañar a cualquier, aunque los resultados no siempre convencen. Es el caso de unos populares vídeos que muestran como ve la IA a las familiar o parejas de diferetes ciudades de España. Con Gijón no acertó a juzgar por la sorpresa de los gijoneses.

"Así ve la IA la gente de cada ciudad" es el título del vídeo de la polémica. En él se pueden ver a parejas de Valencia, Granada, Murcia, Madrid, Sevilla o Bilbao. El retato de los gijoneses muestra a dos personas de unos treinta años con ropa holgada y aspecto desaliñado.

El hombre, moreno con barba, lleva pantalones de trabajo remanangados en la parte inferior como si fuese un pescador. Luce camisa de cuadros (también remangada) y un chalecto de muchos bolsillo. Su indumentaria la remata un fular y un gorro en la cabeza.

Ella combina uos pantalones anchos con estampado floral con uan camiseta básica y un chabasquero corto en tono mostaza. Lleva el pelo suelto y con mechas y una expresión de despreocupación en el rostro.

La pareja parece sacada de una película de pescadores y no convence a los gijoneses que dejan claro en comentarios que no han visto "a nadie vestido así en Gijón en la vida".

El aspecto de los de Gijón no es el único que no convence. "Los de Barcelona somos piratas del Caribe", apunta un chico. En general, la sesación es que a la máquina le queda mucho por aprender y que "debería viajar más".

Este vídeo no es el único que crea polémica con la visión de la IA. De hecho es uno de los muchos que comparte el perfil en Instagram "Laliada". Su objetivo es mostrar contenido en clave de humor con todos los estereotipos de España según la IA.