Gijón tiene el plan más sorprendente para ver sus aplaudidas luces de Navidad: un gesto navideño que viaja en taxi (y este año crece de forma ambiciosa)

La tercera edición de "Taxi Luz", iniciativa destinada a que los residentes en centros de mayores contemplen del decorado navideño de Gijón mediante un tour gratuito a bordo de un taxi, será la más ambiciosa hasta la fecha. Tendrá lugar el 9 de diciembre con la participación de 42 taxis, más de 160 usuarios y 16 residencias. "Llegó para quedarse, es un día marcado en el calendario para todos", subrayó este martes Isaac Menéndez, presidente de Radio Taxi Gijón, durante la presentación.

Como de costumbre, desde la plaza Mayor saldrá la amplia comitiva, que partirá a las 18.30 horas. El recorrido incluirá el Náutico, la zona del Muro de San Lorenzo, Menéndez Pelayo, Uría, la plazuela de San Miguel, el Parchís o el Carmen. "Los mayores son muy importantes para los jóvenes; nosotros disfrutamos de la ciudad que ellos construyeron", indicó Isaac Menéndez, que agradeció la labor desinteresada de sus compañeros y también el "compromiso" con el sector de Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público.

Los participantes en la presentación de esta edición, en la plaza Mayor. / Ángel González

El edil forista, que apuntó que un coro cantará en la plaza Mayor antes del inicio del trayecto el 9 de diciembre, remarcó que los taxistas "están muy involucrados con su ciudad". "Os merecéis vuestro espacio en el Ayuntamiento y en Gijón", sostuvo Pelayo Barcia, que asimismo ensalzó el trabajo de las residencias, "fundamental para la calidad de vida y el bienestar de los mayores". La Policía Local y Protección Civil colaborarán para que "Taxi Luz" salga a pedir de boca y los participantes puedan ver sin prisa el alumbrado festivo.

José Manuel López, director de la residencia de mayores Clara Ferrer, aseguró que "Taxi Luz" es una iniciativa "consolidada" que dará "visibilidad" a la gente mayor, además de "alegría e ilusión". "No queremos dar años a la vida, sino vida a los años; que sean felices", afirmó López. Por su parte, Isaac Menéndez invitó a los gijoneses a pasarse por el ágora para brindar "un merecido aplauso" a los mayores, cuyas sonrisas volverán a brillar gracias a "Taxi Luz".