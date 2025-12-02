Los usuarios de parkings de Gijón urgen una alternativa ante la subida de tasas: "Es una pasta"

Ángel Sánchez y Maira Carrizales era dos transeúntes más de los que ayer hacían bullir de gente Gijón. El matrimonio, que se acercó al centro en coche, no tuvo más remedio que estacionar en uno de los aparcamientos subterráneos que dan servicio en la ciudad, ante la dificultad de encontrar una plaza en la superficie. Según el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno del pasado martes, cinco de ellos –la plaza del Seis de Agosto, el paseo de Begoña, los Jardines del Náutico, la plaza de Europa y el del Arenal, en Emilio Tuya, todos de concesión municipal– verán incrementados sus precios un 3,6 por ciento en 2026, acorde al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del último ejercicio. "No lo vemos nada bien", afirmaba la pareja, que vive en Montevil y que suele hacer uso del coche particular para sus quehaceres en el corazón urbano.

Ana Rosado, abandonando el parking subterráneo del paseo de Begoña tras estacionar su turismo. / Marcos León

Ambos, que iba a recoger su coche en el parking subterráneo de la plaza de Europa, solo son una de las voces consultadas por este diario a pie de calle, pero entre las que la opinión era unánime y que señalan el incremento como un "problema". Entre los que se pronunciaban más duramente, algunos sentenciaban que la subida, que repercutirá al bolsillo en unos seis o siete céntimos más por hora de uso, como "una pasta".

El matrimonio, firme en su queja, pero resignado, tuvo buen ojo para reprochar otra cuestión que puede considerarse en sí mismo parte del "problema" y otro anexo: la dificultad cada vez mayor para estacionar en superficie en las calles más concurridas de la urbe.

1Rubén Álvarez y Dori Fernández, entrando en el aparcamiento de la plaza de Europa para recoger su vehículo. / Marcos León

"Al final suben los precios y bueno, todo sube, la vida sube, pero no hay plazas en la calle y te ves obligado a aparcar en estos sitios, todo se confabula", manifestaba el hombre, instantes antes de tomar el ascensor para recoger su vehículo. No obstante, valoraron otras opciones, como hacer uso del transporte público, una solución que según las circunstancias es "difícil" de adoptar. Por cuestiones laborales, la esposa tiene que cargar en ocasiones con numerosos bártulos, lo cual "es un fastidio" si no queda más remedio que utilizar el autobús

Los gijoneses conocen mejor su ciudad y eso les permite ser más habilidosos a la hora de conocer en qué lugares puede haber mayor suerte para conseguir una plaza, por lo que los turistas son unos de los mayores usuarios de los complejos subterráneos de aparcamiento. Pertenecientes a este grupo eran Héctor Camino, María Molina y la pequeña Claudia, procedentes de Málaga, que están pasando unos días de disfrute en la ciudad. Cuando se disponían a retirar su turismo de la instalación de los Jardines del Naútico el automóvil llevaba unas seis horas.

"Nos caen fácil diez euros"

"No sé cuánto nos puede caer, pero seguro que fácil diez euros", afirmaba el padre de familia, para el que el cambio en las tarifas supone a todas luces "una pasta". "Viniendo de Málaga, con lo caro que está todo allí, no nos asustamos tanto, pero hubiera salido mejor aparcar en zona azul", admitía la pareja.

El garaje de varias plantas situado en la plaza de Europa era uno de los más transitados en la tarde de ayer. "Es una barbaridad lo que se cobra", aseveraba Samuel Meana, que utiliza en muchas ocasiones este tipo de servicio ya sea en Gijón o en sus desplazamientos a Oviedo. "Es que lo dejas (el coche) y en nada ya se te van mínimo siete u ocho euros y quedaste sin un vermú", se lamentaba con sorna. ¿Su solución? No es raro que deje el coche alejado del centro y bajar dando un paseo, incluso a veces desde Contrueces; o dejarlo en el Centro Comercial Los Fresnos, donde dan "dos horas gratis", aunque también implica caminar.

En la otra salida del subterráneo de la misma plaza, mismas opiniones. "Aunque usamos estos parkings de forma puntual, nos parece excesiva la subida", explicaban Rubén Álvarez y Dori Fernández, otros vecinos de las afueras de la villa marítima, aunque en ellos no provoca especial tedio tener que utilizar el transporte público.

Como usuaria habitual del aparcamiento situado bajo el paseo de Begoña, a Ana Rosado le parece "bastante mal" dada la elevada cuantía que históricamente ha acarreado dejar el coche en este tipo de parkings. "Este está muy bien, está muy cuidado, pero es caro", apostillaba.

Detalle de las tarifas

Algunos de los pormenores al detalle de las nuevas tarifas de los aparcamientos ya se conocen. En la instalación del Seis de Agosto habrá que pagar 0,072816 euros hasta el minuto 23, una suma que se elevará a los 0,014562 en adelante. En los Jardines del Náutico, el precio estipulado cada sesenta segundos será de 0,036231 euros, mientras que en Begoña el minuto escalará a 0,037153 euros, con un precio especial por jornada completa que transita de los 21,63 a los 22,30 euros. En plaza de Europa existirá la promoción de 17,03 euros al día, una tarifa plana mensual de 218 euros y otra, especial, de 15,363. El precio del minuto en El Arenal quedará en 0,034498 euros.