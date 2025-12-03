Críticas de los socios del gobierno local al Presupuesto del Principado

Los dos socios del gobierno local gijonés ponen en duda que el Principado ejecute el año que viene la inversión de 7,24 millones de euros incluida en el proyecto de Presupuestos Regionales de 2026 para la obra de ampliación del hospital de Cabueñes.

Esta es una de las críticas al proyecto presupuestario del Gobierno regional y su incidencia en Gijón. El presidente de Foro Gijón, Jesús Martínez Salvador, señaló que su partido está a la espera de estudiar más a fondo la propuesta de Presupuestos y que hará una valoración más detallada pero por ahora, señaló la imposibilidad de saber si la partida consignada para la obra de ampliación de Cabueñes es suficiente o no porque "no hay proyecto", ya que la redacción del mismo acaba de adjudicarse.

Manifestó, además, que su formación sigue viendo "con muchas dudas", de hecho, que la reactivación de la obra vaya a poder ser una realidad el año que viene. "Es probable que no lleguen ni a ejecutar esos siete millones, por desgracia", señaló.

"Recorte del 47 por ciento en las inversiones"

También fue una de las críticas que hicieron tanto el presidente local del PP, Andrés Ruiz, como la portavoz municipal, Ángela Pumariega. Ruiz destacó "el incumplimiento reiterado con el Hospital de Cabueñes y el retraso en la ejecución de su ampliación", como ejemplo de las partidas que en este Presupuesto "vuelven a incluirse por no haberse ejecutado en su momento", idea en la que también incidió Pumariega.

Ruiz, que también es diputado autonómico, consideró que el proyecto de Presupuestos "son unas cuentas diseñadas para reírse de los gijoneses y seguir castigándolos por haber dado la espalda electoralmente al PSOE", considerando que las inversiones "se desploman en 46 millones de euros, pasando de los 77,6 prometidos pero no ejecutados este año a apenas 31,8".

Ángela Pumariega, por su parte también insistió en que "con un recorte de casi el 47% en las inversiones para Gijón, el Principado está renunciando a acompañar el esfuerzo que desde el Ayuntamiento estamos haciendo para modernizar la ciudad, mejorar los barrios y reforzar los servicios públicos", señaló la también vicealcaldesa de Gijón.