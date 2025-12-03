Cuenta atrás para los Premios Gijón Impulsa: un reconocimiento al telento empresarial

Los premios Gijón Impulsa, los galardones que reconocen el talento emprendedor de Gijón, ya están listos para poner en valor, un año más el mundo empresarial de la ciudad. Unos galardones que vivirán su día grande el mañana, 4 de diciembre a las 18.45 horas en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

El Jurado de la XXI edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se reunió la semana pasada para valorar las 37 candidaturas presentadas en las 6 categorías propuestas en la convocatoria.

Una nueva edición en la que Ángela Pumariega, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, reconoció que «la presentación de casi cuarenta candidaturas en esta XXI edición muestra la solidez y la voluntad de progreso de nuestro tejido empresarial. Las propuestas recibidas reflejan un trabajo serio y orientado al futuro, en sintonía con la visión que impulsa nuestro Parque Científico Tecnológico, que se ha convertido en un referente y en el espejo donde se reflejan los proyectos de futuro de la ciudad, cuando cumple 25 años. Estos Premios reconocen ese compromiso diario y ponen de relieve el camino que debemos seguir construyendo entre todos».

En cuanto a los ganadores, en la modalidad de premios a la innovación, concretamente en la categoría Innovación en el comercio minorista, la empresa ganadora ha sido ClassModa «por su capacidad ejemplar para reinventar un comercio de proximidad con casi cuatro décadas de trayectoria», explicó el jurado.

En el apartado de Innovación en Economía Azul, el reconocimiento ha ido para Cis Robots por su contribución a la Economía Azul mediante el desarrollo en Gijón de soluciones robóticas avanzadas para entornos navales y submarinos, aplicando tecnologías de última generación como la visión artificial, el machine learning y la navegación autónoma.

En cuanto a la categoría de Innovación en Economía Creativa, Objet Particulier ha sido la empresa agraciada. Liderada por Mamen Diego, el jurado reconoce su aportación innovadora al sector creativo mediante la reinvención de técnicas artesanales de lujo aplicadas a materiales contemporáneos.

La gala de entrega de estos galardones se celebra mañana, a las 18.45 horas en LABoral Centro de Arte

En el apartado de Innovación en Salud y Vida Saludable, el jurado ha reconocido a La Ruta Azul como una solución de salud digital orientada al diagnóstico y la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo, especialmente el TEA. Su objetivo —democratizar el diagnóstico y la intervención temprana— refleja su vocación social y su respuesta a una necesidad creciente.

La otra modalidad que reconocen los Premios Gijón Impulsa es la trayectoria empresarial, compuesta a su vez por dos categorías: Empresa y Mujer Empresaria. En la primera, el jurado ha decidido otorgar este reconocimiento a Llana Consultores, firma gijonesa que este año cumple 50 años y que ha demostrado una notable capacidad de adaptación, crecimiento y liderazgo en el ámbito de la consultoría empresarial.

Y en la categoría de Mujer Empresaria el premio ha sido otorgado a Teresa Fernández Marmiesse, representante de la quinta generación del Grupo G. Junquera Marítima, por su destacada trayectoria profesional en un sector altamente masculinizado como el marítimo-portuario. Desde su incorporación en 1990, la empresaria ha sabido ejercer un liderazgo firme y comprometido, impulsando la modernización, diversificación e innovación de un grupo empresarial con más de un siglo de historia.

Más de dos décadas al lado de los emprendedores

Desde 2005 se ha premiado a más 100 de empresas y proyectos empresariales, y recibido más de 750 candidaturas a unos galardones que se consolidan como una cita ineludible para el talento empresarial de Gijón.

El año pasado, estos galardones que nacieron con el objetivo de poner en valor el talento empresarial y emprendedor de Gijón, cumplieron 20 años. Una cifra redonda que alcanzaron con plena salud y con la vista puesta en un horizonte marcado por la ampliación del Parque Científico Tecnológico, centro neurálgico de Gijón Impulsa.

Innovación en el comercio minorista| ClassModa

Maribel Amador, gerente de ClassModa / Pablo Solares

Un plan de transformación digital fue la baza que ClassModa decidió jugar cuando presentó su candidatura a los premios Gijón Impulsa. Un valor que parece haber servido para hacerse con el galardón que premia la innovación en el comercio mionorista. «Estos dos últimos años hemos puesto en marcha un plan de transformación digital integral, con nuevos canales de venta, herramientas de análisis de datos e IA», indica Maribel Amador, gerente, quien reconoce que este premio es «un empujón para seguir evolucionando».

Innovación en Economía Azul| CIS Robotics

Christian J. Robledo, CEO de CIS Robotics / Pablo Solares

Confianza en su trabajo y un proyecto innovador al cual darle visibilidad. Con ese objetivo CIS Robotics apostó por presentar su idea a los Premios Gijón Impulsa, galardones en los que han conseguido el reconocimiento a la Innovación en Economía. «CIS Robotics nació de la mano de Gijón Impulsa, primero en Cristasa y después en el Parque Tecnológico. Siempre hemos defendido su labor y, por eso, presentarnos era una forma de participar en su misión de impulsar la economía local y agradecer el apoyo que nos han brindado», cuenta Christian J. Robledo, CEO de la empresa.

Innovación en Economía Creativa| Objet Particulier

Mamen Diego, directora creativa de Objet Particulier / Pablo Solares

«Recibir este galardón es una alegría muy grande porque es el primero y viene de mi ciudad. Además, es un apoyo y un reconocimiento a todo el, esfuerzo que llevo haciendo con este proyecto». Es el sentir de Mamen Diego, Directora creativa de Objet Particulier, quien se postuló candidata a los Premios Gijón Impulsa «porque varias personas me animaron y porque me pareció que mi proyecto tiene la madurez y el recorrido para poder presentarse», explica. Un galardón que la empresaria considera que «dará reconocimiento y visibilidad a mi trabajo».

Innovación en Salud y Vida Saludable| La ruta azul

Eric García, CEO de GooApps / Pablo Solares

Tras ganar el AI & mHealth Challenge 2024 organizado desde GooApps Ventures en la Milla del Conocimiento Margarita Salas, el equipo de Eric García, CEO de GooApps, decidió presentarse a los Premios Gijón Impulsa con «La ruta azul», una plataforma de inteligencia artificial que permite detectar el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo en niños de forma temprana y remota. «Es una validación enorme, no solo para nuestro equipo, sino para todo el ecosistema de innovación de Gijón y Asturias», afirma García, convencido de que este galardón «nos ayuda demostrar que desde Gijón y Asturias se pueden lanzar proyectos globales que mejoren la vida de niños y familias en cualquier rincón del planeta».

Premio Empresa| Llana Consultores

Pilar Martínez, CEO de Llana Consultores / Pablo Solares

Una firma nacida en Gijón con la vocación de profesionalizar, acompañar y fortalecer a las pymes, empresas familiares y grupos industriales asturianos. Es Llana Consultores, ganadora del Premio Gijón Impulsa en la categoría de Empresa. «Este galardón significa que nuestro modelo —basado en la excelencia técnica, la confianza y la aportación real a la competitividad de las empresas— ha tenido un impacto tangible en Asturias», explica Pilar Martínez, CEO de la empresa. Un galardón que «llega cuando cumplimos 50 años y estamos inmersos en una etapa de digitalización».

Mujer empresaria| Teresa Fernández Marmiesse

Teresa Fernández Marmiesse, presidenta del Consejo y directora financiera de Grupo G. Junquera Marítima / Pablo Solares