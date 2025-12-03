Entrega de diplomas para los alumnos del colegio Jovellanos

La Fundación Foro Jovellanos quiso reconocer la labor de los alumnos del colegio Jovellanos, en la imagen, tras su primer contacto artístico con el ilustrado gijonés haciéndoles entrega de un diploma. Más de sesenta jóvenes formaron parte de la tercera Muestra Escolar de dibujos sobre Jovellanos, enmarcada dentro del Boletín Jovellanista, a través de una serie de dibujos que enviaron a la institución. También se aprovechó para presentar el boletín número 24 con la presencia de Orlando Moratinos, director de la Fundación. Así mismo, está previsto el 14 de diciembre la realización de un recital navideño a las 12.30 horas en el Antiguo Instituto.