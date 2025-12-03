A falta de un mes para cerrar año, el autobús en Gijón suma 21,6 millones de viajes
La subida de 1,1 millones sobre el registro del año pasado fija otro récord para la empresa
Nuevo cierre estadístico en Emtusa y nuevo récord. El registro del mes de noviembre ha llevado a colocar en 21.613.190 el número de viajes realizados en lo que va de año en los autobuses municipales. Son 1.134.517 usos más que en el acumulado de esos mismos once meses del año 2024. Una cifra que hace más que factible que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos cierre 2025 pulverizando el récord de 22,2 millones con que se cerró el ejercicio anterior. De hecho, los responsables de la empresa que preside del edil forista Pelayo Barcia calculan que se puede terminar el actual ejercicio rozando los 24 millones de viajeros.
A falta de diciembre la subida es del 5,54% en la comparativa con 2024 y del 19,48% usando como referencia el año 2023. En cifras se dobla el registro de 2020: el peor por el covid.
