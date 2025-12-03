Las familias del Codema avalan la futura escuelina: "Tendrá demanda"

"Es un servicio que va a tener demanda; el tema de la conciliación es difícil", afirmaba ayer Sonia Fernández, presidenta de la asociación de familias del colegio Corazón de María. Se refería a la escuela infantil de primer ciclo, de 0 a 3 años, que los Misioneros Claretianos, comunidad religiosa a la que pertenece el Codema, aspiran a sumar a su proyecto educativo. Un plan para el que ya han acordado la compra de un edificio en Las Mestas que durante años fue sede de las Siervas de Jesús de la Caridad. "El colegio busca siempre optimizar y mejorar el servicio que da; será una forma de responder a las necesidades", apuntó Sonia Fernández.

La presidenta del colectivo señaló que algo se había comentado al respecto a inicios de curso, pero que la noticia, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, causó "sorpresa" entre las familias. Pero una sorpresa en el sentido positivo. "Es el último eslabón que le quedaba al colegio", indicó Sonia Fernández sobre la intención claretiana de cubrir la franja de edad de 0 a 3. Ya existe un proyecto básico para ubicar esa escuela en la planta baja del inmueble, que cuenta con unas considerables dimensiones. No obstante, este tendrá que someterse a los pertinentes trámites urbanísticos para modificar su subcategoría de religiosa a educativa.

Confían desde la asociación de familias en la buena acogida que tendrá la escuelina. "Hay mucha demanda de atención a bebés y las escuelas públicas tienen las listas de espera hasta arriba", manifestó Sonia Fernández, que se mostró segura de que en el primer ciclo de Infantil habrá la "misma dedicación e implicación" en la formación "integral" de los críos que en las etapas superiores.

También aplaudió Fernández el emplazamiento del inmueble, en la calle Fernando el Santo y cerca de la principal sede del Codema, situada en General Suárez Valdés. La otra se halla en Contrueces. "Están bien conectadas, también por autobús", subrayó la presidenta de la asociación de familias. Sobre el objetivo de ofrecer algún itinerario de Formación Profesional, esta aseveró que "todo lo que sea ampliar la oferta educativa bienvenido es". "Es un proyecto ambicioso", concluyó Fernández.