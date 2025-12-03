Un fuego que pone el foco en el Solarón, una de las puertas de entrada a Gijón: "Da respeto pasar por aquí y más de noche"

Un incendio en la tarde del lunes en el Solarón volvió a poner el foco en la necesidad de un proyecto concreto en un lugar que es una de las puertas de entrada a Gijón. Una tienda de campaña, un colchón y algunos enseres de las personas que suelen pasar las noches en el descampado ardieron de forma repentina. No hubo que lamentar heridos gracias a la intervención de los bomberos y a un factor que resaltan los vecinos. "Un día antes acabaron de segar toda la maleza", resaltaban en una zona donde afloran chabolas en las que viven personas sin hogar. Desde hacía varios meses, los arbustos que habían crecido sin control comían las antiguas vías del tren, donde la basura también era, y sigue siendo, un factor de quejas entre los habituales. "Ahora limpiaron, pero sigue quedando la suciedad. Es una vergüenza", constataba María Dolores Álvarez, que iba a más con su indignación. "Es la mayor vergüenza que tiene Gijón".

Junto a su marido, Delfín Rubio, viven en Laviada desde hace más de 30 años y han padecido todos los cambios en una zona que prometió ser muchas cosas. "La gente está muy decepcionada, estamos casi en el centro y es algo que no se puede tolerar. Podrían hacer una estación", proponía esta vecina. "¿De dónde sacan el dinero?", le preguntaba Rubio. "Bien que lo gastaron en el metrotrén y no vale para nada", respondía de nuevo Álvarez antes de hacer una última puntualización. "Por la noche da miedo e intento no pasar por aquí", añadía.

El mismo temor era el que confesaba Josefina Sierra. "Da respeto pasar por aquí y más de noche", afirmaba esta vecina de Perchera, que suele frecuentar el tramo bajo el viaducto de Carlos Marx en sus frecuentes paseos hasta Poniente. "Justo estábamos comentando todas las obras que han hecho aquí, pero esto sigue igual de mal", lamentaba junto a Luis Remis que, por su parte, intentaba ver el lado positivo de lo que puede llegar a ser la zona algún día. "Me parece muy bien que bajen el puente e igualen todo, es una zona con potencial y que tiene que ir evolucionando tarde o temprano. Se nota que han intentado mejorar, pero va lento", analizaba Remis, que también agradeció que el desbroce en el Solarón evitase males mayores. "Si no llegan a quitar todos esos arbustos estaríamos hablando de una desgracia", mencionaba.

Este vecino de Perchera también señaló que es un punto donde pernoctan personas sin hogar, así como en los bajos del viaducto de Carlos Marx. "Tiene que haber una alternativa antes de que estén viviendo aquí y más ahora en invierno, que las condiciones son tan malas", opinaba Remis señalando las tiendas de campaña que tras quitar la vegetación eran más visibles. "A mí no me molestan, entiendo que para la gente no sea una sensación agradable, pero, ¿qué alternativa tienen?", planteaba José Ramón Cuevas, que enfatizaba en la necesidad de hacer algo más que un desbroce cada cierto tiempo. "Ahora se nota mucho más que está todo descuidado. Si te fijas, donde están las tiendas no han podido segarlo", detallaba sobre el lugar donde se originó el fuego. "Son muchos metros cuadrados sin cuidado y en el centro de Gijón", resumía Manuel González, dejando una reflexión. "El mayor problema es la insalubridad que genera y se necesita una solución para la zona y para las personas que tienen que dormir en ella", sentenció González.