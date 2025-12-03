El fuerte oleaje azota la costa de Gijón
Las lluvias se mantendrán los próximos días
C. T.
El pasado lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevaba el nivel de alerta por fenómenos costeros en la región. El azote se dejó ver hoypor la tarde en Gijón, sobre la tres de la tarde especialmente, momento de la pleamar en la playa de San Lorenzo.
El oleaje golpeó con fuerza el paseo del Muro. Las olas también se hacían visibles desde la punta Lequerica. Gijón vivió ayer una mañana pasada por agua y se espera que las lluvias se mantengan durante los próximos días.
La previsión de la Aemet fija temperaturas mínimas de nueve grados para mañana jueves y máximas 20 grados el fin de semana.
