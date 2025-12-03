Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fuerte oleaje azota la costa de Gijón

Las lluvias se mantendrán los próximos días

El fuerte oleaje azota la costa de Gijón (en imágenes)

El fuerte oleaje azota la costa de Gijón (en imágenes)

Ver galería

El fuerte oleaje azota la costa de Gijón (en imágenes) / Ángel González

C. T.

El pasado lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevaba el nivel de alerta por fenómenos costeros en la región. El azote se dejó ver hoypor la tarde en Gijón, sobre la tres de la tarde especialmente, momento de la pleamar en la playa de San Lorenzo.

El oleaje golpeó con fuerza el paseo del Muro. Las olas también se hacían visibles desde la punta Lequerica. Gijón vivió ayer una mañana pasada por agua y se espera que las lluvias se mantengan durante los próximos días.

La previsión de la Aemet fija temperaturas mínimas de nueve grados para mañana jueves y máximas 20 grados el fin de semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
  2. Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
  3. Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
  4. Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
  5. Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
  6. Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
  7. ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
  8. Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón

El fuerte oleaje azota la costa de Gijón

El fuerte oleaje azota la costa de Gijón

Nervios, ilusión y “ganas de trabajar” en el examen para obtener el carné de taxista en en Gijón: "Llevo casi un año preparándome solo para esto"

Nervios, ilusión y “ganas de trabajar” en el examen para obtener el carné de taxista en en Gijón: "Llevo casi un año preparándome solo para esto"

Nuevo giro en el caso del padre Chus: el exsacerdote gijonés, absuelto por los delitos sexuales con menores

Nuevo giro en el caso del padre Chus: el exsacerdote gijonés, absuelto por los delitos sexuales con menores

El gran gesto solidario del colegio gijonés del pequeño Mael: juntos para reivindicar "apoyos reales" para alumnos con necesidades educativas especiales

El gran gesto solidario del colegio gijonés del pequeño Mael: juntos para reivindicar "apoyos reales" para alumnos con necesidades educativas especiales

El gijonés René Porrúa recibe el premio a mejor directivo del año de APD: "Es un estímulo y una responsabilidad adicional"

El gijonés René Porrúa recibe el premio a mejor directivo del año de APD: "Es un estímulo y una responsabilidad adicional"

Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza

Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza

Pumariega entrega a Los Campos el juego "Recorriendo Gijón"

Pumariega entrega a Los Campos el juego "Recorriendo Gijón"

Un fuego que pone el foco en el Solarón, una de las puertas de entrada a Gijón: "Da respeto pasar por aquí y más de noche"

Tracking Pixel Contents