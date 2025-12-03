El gijonés René Porrúa recibe el premio a mejor directivo del año de APD: "Es un estímulo y una responsabilidad adicional"

"Es un estímulo y una responsabilidad adicional que hará que me intente esforzar más para ser mejor". El gijonés René Porrúa, director general de Gonvarri Metal Structures, pronunció estas palabras al recibir el premio con el que la Asociación para el Progreso de la Dirección en Asturias (APD) le distingue como mejor directivo del año. El acto de entrega, que tuvo lugar en las instalaciones del Club de Regatas, sirvió para que Javier Sáenz de Jubera se estrenara como presidente de APD, cargo en el que sustituye a Eva Rodríguez.

El gran protagonista de la cita fue René Porrúa, sobre quien recayó en su cuarta edición el galardón que entrega APD por "el talento, el desarrollo y la generación de negocio en la región". El gijonés se mostró "muy agradecido" y aseguró que una de las claves para haber progresado como profesional han sido "unas constantes ganas de progresar y de abordar nuevos retos". "Aprendí mucho de cada uno de los niveles por los que pasé, ya que todos me hicieron evolucionar", resaltó.

Porrúa, en la actualidad, se encarga de la actividad relativa a la estructura del metal de Gonvarri en España, pero también en otros países, como Turquía y Colombia. Las labores de la división que lidera abordan trabajos para la seguridad vial, el sistema ferroviario, los invernaderos de media y alta tecnología y las infraestructuras energéticas.

En el acto de entrega de la cuarta edición de los galardones de APD, Porrúa quiso dedicarle el galardón al resto de profesionales que le acompañan a diario en su empresa. "Siempre busco enriquecerme de la gente con la que trabajo. Es vital tener un equipo que te ayude a complementar tus carencias", señaló el director general de Gonvarri Metal Structures.

Respecto al futuro de Asturias como región industrial, el premiado lanzó un mensaje positivo. "Es cierto que tenemos retos por delante, pero soy optimista porque tenemos la materia prima humana, que es la fundamental. Con un equipo humano se puede ir a cualquier lado y eso lo tenemos", zanjó.

Un "reto" para Javier Sáenz de Jubera

Por su parte, el nuevo presidente de APD, Javier Sáenz de Jubera, que dejará el próximo día 31 la presidencia de TotalEnergies en España, afirmó que "es un placer recibir el testigo de asumir la presidencia". "Es un reto que tomo con mucha ilusión. Con las personas que me acompañan será más fácil seguir construyendo y aportando. El entorno en el que nos toca vivir está lleno de retos, pero también de oportunidades, y queremos ser ese punto de encuentro en el que compartir inquietudes entre profesionales. Solo estando juntos podremos continuar este legado", desarrolló Sáenz de Jubera, quien ensalzó la labor realizada por su antecesora en el cargo.

La propia Eva Rodríguez quiso desearle suerte para su etapa como líder de APD. "Estoy convencida de que bajo tu liderazgo, esta asociación seguirá creciendo y aportando valor a esta región que tanto queremos", subrayó la ya presidenta de honor de la entidad.

En la cita también intervino la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, que hizo hincapié en que "es un orgullo para esta ciudad ver cómo profesionales formados aquí llevan el nombre de Gijón y de Asturias mucho más allá de nuestras fronteras".