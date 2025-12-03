El gobierno local "lamenta" el nuevo criterio para remar de noche en el muelle

"Tenemos conversaciones con el Grupo de manera periódica, así que conocíamos que había esa novedad y estamos trabajando con ellos, pero de momento no hay tampoco ninguna novedad que poder aportar. Obviamente, lamentamos ese cambio de criterio, pero no está en nuestras manos". El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, valoró ayer con estas palabras la resolución conjunta de las Capitanías Marítimas de Gijón y Avilés sobre los deportes náuticos que impide su práctica en el mar tras la puesta de sol, lo que previsiblemente frustrará los plantes del Grupo de Cultura Covadonga para que los jóvenes de su sección de piragüismo puedan entrenar en el Muelle en horario nocturno, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Ante la eliminación del anillo navegable del Piles por la renaturalización del río, el Grupo llegó a un acuerdo con la Federación de Vela para utilizar sus instalaciones en la varada de Fomento como vestuarios y para guardar las piraguas, para poder entrenar en el antepuerto del puerto deportivo de Gijón. Obtuvo los permisos necesarios para desarrollar ahí la actividad, salvo en los meses de verano, en los que se utilizan los pantalanes del antepuerto, donde amarran los veleros en tránsito, esto es, los que no tienen su base en Gijón, sino que hacen aquí una escala.

El problema para el Grupo es que al haber menos horas de luz a partir de finales de octubre, no se pueden desarrollar gran parte de las tandas de entrenamiento. De ahí que buscara el apoyo del Ayuntamiento de Gijón para iluminar la zona. Sin embargo, la resolución de las capitanías marítimas impide esa posibilidad.

Ese obstáculo legal, que había sido apuntado por la Autoridad Portuaria en una reunión con el Grupo a finales del año pasado, parecía haberse superado tras la resolución adoptada por ambas capitanías el pasado mes de mayo. Entonces, se enumeraban las limitaciones a las prácticas de deportes náuticos, entre ellas la relativa al horario nocturno, pero en un apartado se indicaba que se eximía de las limitaciones impuestas a "los entrenamientos de deportistas federados en canoas y kayaks".

Las capitanías emitieron el pasado mes de septiembre una rectificación de dos errores en aquel documento de mayo, entre ellos el párrafo que eximía de limitaciones a los deportistas federados. La redacción definitiva de la resolución pasa a ser que "los entrenamientos de deportistas federados en canoas y kayaks se realizarán en horario diurno y en buenas condiciones de mar y viento. El límite de visibilidad no será inferior a 6 millas náuticas", además de incluir otros requisitos de seguridad.

Pese a ello, el club deportivo gijonés intentará conseguir que sus piragüistas puedan remar en el muelle tras la puesta de sol. Es por ello que siguen manteniendo contactos con el gobierno local gijonés de cara a la elaboración de un nuevo proyecto de iluminación para la zona de entrenamiento, que supere los reparos que la Autoridad Portuaria puso al primero que le presentaron, relativos a la fauna y a la seguridad de la navegación.

Aquel primer proyecto lo elaboró Acciona por encargo del Ayuntamiento y los contactos se mantiene sobre la modificación del mismo para sortear los reparos que se pusieron al inicial. Jesús Martínez Salvador fue uno de los dos concejales del gobierno local de Gijón que mantuvieron una reunión con el Grupo la semana pasada.

Los entrenamientos de la sección de piragüismo del Grupo en el muelle cuentan con la oposición de la sociedad concesionaria de la lámina de agua del puerto deportivo, Nauplia, que planea trasladar a otra dársena los amarres de embarcaciones en tránsito y ocupar los amarres del antepuerto con embarcaciones de usuarios permanentes.

La asociación de usuarios del puerto deportivo de Gijón "Barlovento" también ha formulado quejas no solo por el piragüismo, sino por "artefactos flotantes" y las motos de agua, ante el temor a que se produzca un accidente con una embarcación. Desde esta asociación ayer se valoró positivamente la rectificación de las capitanías marítimas. Siguen cuestionando este tipo de actividades en el muelle incluso de día.