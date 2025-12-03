Una mujer herida en Gijón tras derrumbarse el suelo de su piso sobre un bajo comercial
La víctima resultó herida leve tras la caída
Unas humedades de muchos años que han podido provocar una desgracia. Este miércoles el suelo de un primer piso en la calle Santiago en Gijón cedió hasta abajo, llevándose consigo a una mujer que estaba en su interior.
La fortuna quiso que la única víctima, la inquilina del piso, resultara herida leve. También que en el bajo comercial no hubiera nadie en ese momento en el que el piso se vino abajo.
La mujer fue atendida en el momento por los sanitarios que se trasladaron hasta el lugar y posteriormente llevada al Hospital de Cabueñes para evaluar su estado. También acudieron dos dotaciones de bomberos para asegurar la zona y comprobar que no había más fallos estructurales que pudiesen afectar a otras partes del edificio.
