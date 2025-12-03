Nervios, ilusión y “ganas de trabajar” en el examen para obtener el carné de taxista en en Gijón: "Llevo casi un año preparándome solo para esto"

El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Coto se convirtió esta mañana en escenario de una mezcla de "nervios, ilusión y muchas ganas" de empezar una nueva etapa laboral. Alrededor de sesenta aspirantes se presentaron al examen municipal para obtener el carné de conductor de taxi. "La participación se está manteniendo, más o menos como en las últimas convocatorias", destacó el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia.

El primero en contarlo fue Juan Luis Fernández, que llegó tranquilo pese a reconocer que venía "a probar suerte". "Estudiar no estudié demasiado", admitía con naturalidad, aunque con un objetivo claro. "Tengo ganas de trabajar y sacarlo, pero ahora mismo estoy con otras cosas y no pude estudiar mucho. Para la próxima vez, vamos a intentarlo sacar", desveló.

Nervios, ilusión y “ganas de trabajar” en el examen para obtener el carné de taxista en el CMI El Coto / Ángel González

Muy distinta era la preparación de Alex Arias, uno de los candidatos más seguros de la mañana. "Llevo casi un año preparándome solo para esto", explicaba, sin rastro de nervios. "Estoy preparado y con ganas de trabajar de ello", aseguraba mientras revisaba los últimos apuntes.

Entre quienes sí notaban la presión estaba Coral Gómez, que reconocía estar "muy nerviosa" pese a llegar preparada. "Me he mirado bastantes cosas, pero me bailan mucho las calles ahora mismo", contaba. Había dedicado meses a mirar calles principales y cruces, intentando memorizar partes del callejero "que es imposible", decía con una mezcla de angustia y humor.

Una sensación similar compartía Aida Flórez, también debutante en la prueba. "Es la primera vez que voy a probar", aseguraba. "Estoy un poco nerviosa, sí". Desde que se convocó la prueba –hace más de un mes– lleva estudiando con intensidad. Lo más difícil para ella también era el callejero. "Como cambiaron bastantes calles, los sentidos y demás… es un jaleo. Pero voy con muchas ganas", añadía con una sonrisa.

Más de cien inscritos

Iván Velasco, presidente de la Federación Asturiana Sindical del Taxi, confirmaba la expectación generada por cada convocatoria. "Había ciento y poco inscritos, 104 o 105, y de participación habrá unas 60 o 70 personas", explicaba mientras los aspirantes tomaban asiento. Sobre el ambiente, Velasco lo resumía en una frase. "La gente está con la expectativa del examen", indicó.

El examen, que evalúa conocimientos de normativa municipal y manejo del callejero de Gijón, sigue siendo un paso clave para quienes desean incorporarse al sector del taxi, donde la demanda de profesionales se mantiene constante. Ahora, los postulantes esperan la nota para empezar a hacer carreras.