El PSOE pide "reforzar" el control a la gripe aviar, que suma otro caso

S. F. L.

Gijón

Medidas "urgentes" para frenar la "propagación de la gripe aviar" es la propuesta que llevará el PSOE al próximo pleno municipal. "Hay un foco en el parque Isabel la Católica y se investiga la aparición de aves muertas en otros puntos como La Camocha, por tanto, se deberían activar todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad de la ciudadanía", advirtió ayer el concejal José Ramón Tuero.

Los socialistas también advierten de la necesidad de "incrementar la coordinación" con la Consejería de Medio Rural y con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Sanidad "para contener y eliminar el foco detectado, evitar la propagación a otras aves silvestres y domésticas y reducir el riesgo de exposición humana".

Tuero, además, acusó al gobierno local de transmitir una imagen de "pasividad" ante el problema. "No pueden esperar estar esperando a confirmar si son casos de gripe aviar o no para despertar. ¿Acaso no hay mecanismos municipales para gestionar una alerta temprana en espacios que son lugares potencialmente peligrosos para el contagio? Hablo de parques, lagunas, ríos, estanques, fuentes…", apuntó el edil socialista.

El PSOE pide "reforzar" el control a la gripe aviar, que suma otro caso

