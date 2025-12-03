Pumariega entrega a Los Campos el juego "Recorriendo Gijón"

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, hizo entrega de un ejemplar del juego de mesa "Recorriendo Gijón" a cada uno de los alumnos del colegio Los Campos que participó en su creación. "Es una buena forma de que los niños, jugando, conozcan nuestra ciudad y además se conviertan en nuestros pequeños embajadores", declaró la popular, a quien acompañó Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón, al colegio Asturias, donde los estudiantes de Los Campos tienen sus clases debido a las obras que se están acometiendo en su centro. En la imagen, Pumariega junto a varios niños, que alzan un juego que pone en valor los principales atractivos turísticos de la ciudad.