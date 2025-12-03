Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santaclara, distinguido en los premios "Gijón Social y Cooperación"

s. g.

Gijón

El sacerdote José Antonio García Santaclara (a título póstumo), la entidad Sauce, la peluquería Paulino, el proyecto Reciella de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre y el proyecto Carambola de la asociación Cuantayá recibirán un homenaje en la primera edición de los Premios "Gijón Social y Cooperación" que impulsa el Ayuntamiento a través de la concejalía de Servicios Sociales y Cooperación. "Son la manera que tiene Gijón de decir ‘gracias’ en voz alta", afirmó el edil Guzmán Pendás.

El jurado ha decidido otorgar a José Antonio García Santaclara, creador de la Fundación Siloé y fallecido el pasado mes de agosto, el premio especial "Dr. Avelino González" a la trayectoria solidaria. "Encarna una vida entera dedicada a quienes casi nunca salen en las fotos", justifican. El premio a la Cooperación Internacional al Desarrollo es para Sauce (Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza) y el Educación para la Ciudadanía Global, para la peluquería Paulino. El premio Fundación Caja Rural de Gijón al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión recae en Proyecto Hombre y el galardón a la Innovación Social y Transformación Comunitaria, en Cuantayá. La gala será el 10 de diciembre en el teatro Jovellanos, a las 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
  2. Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
  3. Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
  4. Una batalla de Navidad: la Unión de Comerciantes contra el mercadillo que prepara el Ayuntamiento
  5. ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
  6. Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón
  7. Nace un nuevo festival de música en Gijón: 'Hombres G' cabeza de cartel, entradas y fechas
  8. Tres obras y siete millones para 'reconfigurar' la imagen del barrio gijonés de El Llano: 'Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando

Las familias del Codema avalan la futura escuelina: "Tendrá demanda"

Las familias del Codema avalan la futura escuelina: "Tendrá demanda"

Entrega de diplomas para los alumnos del colegio Jovellanos

El PSOE pide "reforzar" el control a la gripe aviar, que suma otro caso

Críticas de los socios del gobierno local al Presupuesto del Principado

Santaclara, distinguido en los premios "Gijón Social y Cooperación"

Pumariega entrega a Los Campos el juego "Recorriendo Gijón"

Cuenta atrás para los Premios Gijón Impulsa: un reconocimiento al telento empresarial

Cuenta atrás para los Premios Gijón Impulsa: un reconocimiento al telento empresarial

El "Trío Preseli", listo para sorprender en el teatro Jovellanos: "Llama la atención porque no es lo habitual"

Tracking Pixel Contents