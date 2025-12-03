Santaclara, distinguido en los premios "Gijón Social y Cooperación"
s. g.
El sacerdote José Antonio García Santaclara (a título póstumo), la entidad Sauce, la peluquería Paulino, el proyecto Reciella de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre y el proyecto Carambola de la asociación Cuantayá recibirán un homenaje en la primera edición de los Premios "Gijón Social y Cooperación" que impulsa el Ayuntamiento a través de la concejalía de Servicios Sociales y Cooperación. "Son la manera que tiene Gijón de decir ‘gracias’ en voz alta", afirmó el edil Guzmán Pendás.
El jurado ha decidido otorgar a José Antonio García Santaclara, creador de la Fundación Siloé y fallecido el pasado mes de agosto, el premio especial "Dr. Avelino González" a la trayectoria solidaria. "Encarna una vida entera dedicada a quienes casi nunca salen en las fotos", justifican. El premio a la Cooperación Internacional al Desarrollo es para Sauce (Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza) y el Educación para la Ciudadanía Global, para la peluquería Paulino. El premio Fundación Caja Rural de Gijón al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión recae en Proyecto Hombre y el galardón a la Innovación Social y Transformación Comunitaria, en Cuantayá. La gala será el 10 de diciembre en el teatro Jovellanos, a las 19.00 horas.
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
- Una batalla de Navidad: la Unión de Comerciantes contra el mercadillo que prepara el Ayuntamiento
- ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
- Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón
- Nace un nuevo festival de música en Gijón: 'Hombres G' cabeza de cartel, entradas y fechas
- Tres obras y siete millones para 'reconfigurar' la imagen del barrio gijonés de El Llano: 'Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando