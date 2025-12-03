El "Trío Preseli", listo para sorprender en el teatro Jovellanos: "Llama la atención porque no es lo habitual"

El "Trío Preseli" que conforman la catalana María Hinojosa, el galés Simon Lewis y el gallego Daniel Pereira actuará esta tarde por primera vez en Gijón. Los tres componentes de la formación aseguran que la cita que arrancará a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos resultará "sorprendente" para el público asistente, ya que el recital girará en torno a obras compuestas en el siglo XXI. "A la gente le llama la atención escuchar estas piezas porque no son las que se suelen tocar de música clásica", afirma María Hinojosa, la soprano de esta agrupación que estrenará en primicia mundial en Gijón la obra "Bosque" del compositor asturiano Gabriel Ordás.

Junto a Hinojosa estarán sobre las tablas del Jovellanos el pianista Daniel Pereira y el trompista Simon Lewis. La unión de estos tres músicos en el "Trío Preseli" surgió en el 2021, cuando el galés decidió que Hinojosa y Pereira eran dos profesionales con los que podría dar a conocer los trabajos del compositor galés Anthony Randall.

"Conocía su música desde hace más de 15 años y en la pandemia volví a escucharla. Ahí fue cuando me entraron las ganas de sacar a la luz sus trabajos, que son de gran belleza y poco conocidos", explica Lewis, encantado con el resultado que están obteniendo. "Tanto Hinojosa como Pereira son dos compañeros espectaculares. Estamos disfrutamos mucho y los conciertos están resultando muy exitosos", desarrolla el trompista.

Este miércoles, en una cita impulsada por la Sociedad Filarmónica de Gijón, el "Trío Preseli" estrenará "Bosque", una obra de Gabriel Ordás que está inspirada en un poema de Ángel González. Asimismo, en el concierto interpretarán "Introspección", del compositor asturiano Rubén Díez, una obra basada en un soneto de Emilia Pardo Bazán. Para completar el recital, que lleva por título "Crossroads", habrá piezas de Hector Berlioz, Franz Schubert, el propio Randall, Victorino d’Almeida y Havelock Nelson. "Será un recorrido amplio por diferentes tradiciones y estéticas", resumen los miembros del "Trío Preseli", antes de agregar que "el programa es una especie de cruce de caminos entre compositores de las costas atlánticas".

Estreno mundial de "Bosque"

Los tres protagonistas resaltan que llegan a Gijón repletos de ilusión y "con muchísimas ganas". "Tocamos en Oviedo hace unos meses y Asturias es una tierra que siempre nos recibe con mucho cariño. Además, el Jovellanos es un emblema de la cultura en la región", abundan.

Los tres se muestran orgullosos de haber apostado por piezas del siglo XXI. "Solemos estar acostumbrados a ir a conciertos con música de otros siglos, pero nos sentimos muy bien tocando este repertorio porque es un ejemplo de los tiempos que hemos vivido nosotros mismos", argumenta Hinojosa, que hace hincapié en que para el éxito del grupo ha resultado clave la buena sintonía que prevalece entre ellos. "Aunque procedamos de distintos lugares, nos compenetramos a la perfección", culmina la soprano de una formación que intentará hacer las delicias de los gijoneses esta tarde por primera vez.