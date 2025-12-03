Dos voluntarios de Cruz Roja que encumbran a Gijón a nivel nacional: "Somos muchos, pero por sí solos seguramente no conseguiríamos nada"

Para Arianne González era su primera visita a Sevilla. José Luis Hidalgo ya la conocía con anterioridad. La ciudad que baña el Guadalquivir fue la escogida este año por la Cruz Roja para la celebración de su congreso estatal y la entrega de los V Premios de Voluntariado, cita en la que Gijón fue la única delegación local de España en tener dos galardonados. El premio Juventud recayó en Arianne González, que con 16 años es la directora local y secretaria autonómica en esta área. José Luis Hidalgo, por su parte, recibió el premio en la categoría de Empleo por su desempeño en programas, cursos y acompañamiento de personas para su inserción laboral.

"Para mí, el reconocimiento ya era que me propusiesen como candidato a los premios", asegura Hidalgo que, al igual que su compañera, se enteró de sopetón que había ganado. "Conocía los premios de pasada, pero me explicaron un poco más y entendí que no tienes que tener una extensa trayectoria para ganar, solo demostrar implicación", resumió por su parte González.

La joven no se acuerda del primer momento que ayudó en la Cruz Roja, pero sí que fue gracias a su padre, que trabajaba en el servicio de Socorros y Emergencias, como se adentró en el mundo del voluntariado. "Me quedé porque me gustan los valores de la Cruz Roja, el cambio social que quiere hacer y que se vea también que los jóvenes no somos lo que la sociedad cree, que podemos hacer mucho", defiende González.

Arianne González y José Luis Hidalgo, en la sede de Gijón de la Cruz Roja. / Marcos León

Su padre falleció en 2022, pero ella siguió vinculada con fuerza a la organización que el pasado mes le reconoció su labor. "Mi padre es una parte muy importante y siempre fue una guía, pero el premio lo he ganado por mis méritos, después de tres años como directora y muchos otros en los que estuve de afiliada", defiende la líder local de Juventud.

Una institución "universal"

Por su parte, José Luis Hidalgo llegó a la Cruz Roja unos años antes de la jubilación y tras una extensa trayectoria dedicada a la formación profesional tanto en Asturias como a nivel nacional e internacional. Fue colaborando con el Centro Penitenciario de Asturias cuando decidió seguir el camino del voluntariado. "Me ofrecieron la posibilidad de trabajar en Villabona y lo acepté con la única condición de que no quería cobrar por ello", confiesa Hidalgo. Esta oportunidad le abrió las puertas a tener un trabajo que no implicase tanto viaje para compaginarlo en la Cruz Roja.

Su curriculum acabó de ser la llave para unirse al área de Empleo como gestor. "Es una institución universal y que me ayudó a conocer la labor social desde otra perspectiva. Me aportó muchísimo y me ayudó a saber que estoy aquí por la forma de trabajar y los valores que tiene esta institución, porque es muy seria y muy rigurosa", describe el veterano voluntario, que desvela lo que llama "el secreto de la organización". "Somos muchos voluntarios, pero por sí solos seguramente no conseguiríamos nada, seríamos voluntaristas. Por eso es tan necesaria la estructura que da la Cruz Roja", confesó Hidalgo.

"Mi padre siempre fue una guía, pero he ganado el premio por mis méritos", reivindica Arianne González

Ambos afrontan las fechas navideñas con el proyecto "Juguete Educativo" impulsado desde Juventud, con él recolectan con donaciones y reparten regalos entre niños cuyas familias no tienen suficientes recursos. "Es una iniciativa que hacemos durante todo el año, no solo en Navidad, aunque en estas fechas adquiere especial relevancia", matiza González que señala que, durante el mes de enero, 800 menores recibirán en Gijón esta ayuda por parte de la Cruz Roja.

De cara al año que viene, ambos voluntarios premiados tienen claro qué mensaje quieren dejar en la sociedad. "La gente, cuando piensa en la Cruz Roja, se refiere al hospital. Evidentemente, su labor es reseñable, pero somos más cosas", defiende Hidalgo. "Entre la gente joven lo que funciona es el boca a boca y ver que hay gente de la misma edad disfrutando de ayudar a otras personas y en ámbitos muy diversos", anima, por su parte, Arianne González.