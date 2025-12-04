Afronta casi seis años de prisión por intentar matar a puñaladas a su suegro

"Me preocupaba la niña y por eso fui a recogerla de madrugada". Esta fue parte de la explicación de un gijonés que, en calidad de acusado, declaró ayer como acusado por haber apuñalado presuntamente a su suegro. Uno hechos que la Fiscalía considera un delito de tentativa de homicidio (y por los que reclama casi seis años de prisión), pero que el procesado niega tajantemente. Este individuo defendió ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia que acudió sobre las cuatro de la madrugada del 16 de julio de 2023 a la calle Pola de Siero, en el barrio de Laviada, para sacar a su hija de la casa de su exnovia y llevarla a la de su madre (abuela paterna de la niña) porque, previamente, había recibido una llamada de su expareja señalando que su padre se estaba poniendo agresivo.

La versión ofrecida ayer en la sala de vista fue nueva. De hecho, el Ministerio Fiscal le preguntó por qué había cambiado su declaración, ya que estos motivos no los expuso de primeras. El procesado, que actualmente se encuentra en prisión, afirmó que se encontraba "en shock" por lo sucedido. Según su versión, la madrugada de autos, en un momento dado, el padre de su exnovia bajó a la calle para enfrentarse a él. Según el acusado, en el portal había una bolsa de "la construcción" en donde trabajaba el hombre y de la que sacó dos cuchillos. Tras zarandearse entre ambos, la trifulca finalizó cuando el padre de su exnovia estaba en el suelo y él se fue de la zona caminando, no sin antes arrojar los cuchillos a una alcantarilla a pocos metros del portal. También aseguró en el juicio que su presunto agresor mostraba signos de estar ebrio, algo que no se ha podido comprobar.

Lesiones en clavícula, pecho, brazo y muslo

Según el informe pericial de los forenses, el agredido, es decir, el hombre que había bajado a enfrentarse con el acusado, recibió "lesiones incisas, lineales y limpias compatibles con el uso de arma blanca". En concreto, las heridas estaban distribuidas por la clavícula, la zona izquierda del pectoral, el brazo derecho y el muslo derecho. Heridas que no supusieron más problemas al ser superficiales, pero como apunta la Fiscalía, de haber sido más profundas habrían comprometido la vida de la víctima que, en un primer momento, no quiso ser atendida y tampoco quiso que le pusieran puntos de sutura pese a que los necesitaba.

Por su parte, el Ministerio Fiscal rechaza estas declaraciones apoyado en las palabras de dos testigos que presenciaron la pelea. Si bien es cierto que no llegaron a ver las puñaladas con el cuchillo, sí que observaron cómo el acusado portaba un arma blanca en la mano, mientras se proferían gritos y amenazas. También vieron al presunto agresor abandonando el lugar lanzando a una alcantarilla entre la avenida de Portugal y la calle Luanco los dos cuchillos que más tarde los agentes de la Policía Nacional encontraron en ese lugar.

Estas dos personas que presenciaron parte de la pelea fueron los que alertaron a los servicios de Emergencia y también auxiliaron al padre de la exnovia del acusado, que se encontraba sin camiseta y con sangre en plena calle. Tras describir al presunto agresor como un joven con una gorra blanca, los agentes no tardaron en dar con él a los pocos minutos, deteniéndolo y llevándole a los calabozos de la comisaría de El Natahoyo. Ahora ese joven cumple prisión preventiva y ayer declaró custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. Ni la víctima ni los testigos prestaron declaración.

En el juicio, el Ministerio Fiscal elevó su petición a la de homicidio en grado de tentativa, solicitando cinco años y once meses de prisión, mientras que la defensa pidió la libre absolución al no haber ningún testigo, más allá de la propia víctima, que pueda asegurar que las cuchilladas las realizó su cliente. El juicio quedó visto para sentencia. ◼