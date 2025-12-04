Otro ajuste del presupuesto: 740.000 euros para el colegio de Castiello

A 740.000 euros se eleva la nueva modificación del actual presupuesto –la número 16– que presenta la concejala de Hacienda, la forista María Mitre. Son 740.000 euros que se van a la obra de reforma integral del colegio de educación especial de Castiello de Bernueces y que salen del remanente líquido de tesorería. La necesidad de ese dinero surge de una petición urgente de la Dirección General de Infraestructuras, que es la responsable de una obra que cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La modificación presupuestaria se presenta hoy a comisión de Hacienda como paso previo para su votación en el Pleno de la semana que viene. La obra fue adjudicada en octubre del año pasado por 5,1 millones (impuestos incluidos). El incremento que ahora se plantea tiene que ver con la necesidad de 570.000 euros para hacer frente a necesidades detectadas durante la ejecución de los trabajos y con 170.000 euros que se deben añadir a la anualidad prevista para este 2025 al ir el porcentaje de ejecución de la obra por encima de lo estimado.

A comisión va también el último informe sobre el cumplimiento de plazos en los pagos municipales. n