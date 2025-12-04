Los albaceas de la obra del pintor gijonés Nicanor Piñole se abren ahora a que los cuadros vayan temporalmente al Revillagigedo

Nuevo giro con la obra de Nicanor Piñole. Los albaceas de la colección del pintor gijonés han comunicado esta mañana que no se oponen al traslado de los cuadros al Palacio de Revillagigedo mientras dure la necesaria reforma del antiguo Asilo Pola. “Por supuesto, no nos oponemos a que durante esos meses se exponga la obra de Piñole en el palacio de Revillagigedo y que retorne al edificio de la plaza de Europa cuando las obras de reforma finalicen, estamos de acuerdo en apoyar cualquier iniciativa que contribuya al conocimiento y a la difusión de la obra del artista”, señalan.

La comisión del Museo Nicanor Piñole recuerda que su “única misión” es la de “velar por el cumplimiento de las condiciones impuestas al Ayuntamiento en la escritura de donación por Enriqueta Ceñal Costales, viuda de Piñole”. “Este es el motivo por el que se ha opuesto a que el museo fuese cerrado y quedase sin edificio durante un tiempo indefinido”, señalan. A juicio del colectivo, “el dilema no reside en elegir entre una exposición en el palacio de Revillagigedo o que las obras del pintor permanezcan en un almacén”. “La propuesta, todavía por perfilar en sus detalles, que pareció lograr cierto consenso en la reunión mantenida con representantes del ayuntamiento el 30 de octubre consistía en que el Museo Piñole permanecería en su actual edificio hasta que estuviese disponible el nuevo que se construirá en Cimadevilla, aunque debería cerrar unos meses, un máximo de diez, para acometer obras de instalación de aire acondicionado y un ascensor”, exponen.

A la espera de una nueva reunión con representantes municipales, prevista para este jueves, señalan desde la comisión, que “lo que debe quedar claro es que, si finalmente hay acuerdo sobre la propuesta esbozada en octubre, el museo Piñole estaría cerrado un máximo de diez meses por reforma, probablemente Al ayuntamiento pueda lograr que las empresas encargadas acorten el plazo, mientras que la construcción del complejo de la antigua fábrica de tabacos se espera que pueda comenzar ‘en la primavera de 2026’, según indica la alcaldesa, ni siquiera eso es preciso, con un plazo de 40 meses (tres años y medio), que nadie puede asegurar que se cumpla".

Desde el Ayuntamiento, por su parte, señalaron ayer que ante este conflicto "hay dos hechos indiscutibles", siendo el primero "que el actual museo tiene unas carencias enormes desde hace años que obligan a hacer una reforma importante". "Hablamos de un edificio que ahora mismo no es accesible y tiene problemas de climatización", añaden estas fuentes. Como ya publicó en su día este periódico, la reforma para solventar el problema de climatización e instalar un ascensor durará entre diez y doce meses. Desde el gobierno municipal señalan que la segunda certeza es que "Gijón tiene adjudicada una obra por 21 millones de euros para crear un trasatlántico cultural como Tabacalera en el que 6 millones se van a dedicar al nuevo Museo Piñole".