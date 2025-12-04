Los alumnos de la EPI exhiben sus proyectos mecánicos
La antigua Escuela de Comercio acogió ayer la actividad "Investigando sobre el mundo del motor en la Universidad de Oviedo", en el marco del programa Gijón con Ciencia. En la cita, algunos estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería (en la imagen) explicaron sus proyectos.
