Fin de la búsqueda: detienen en Langreo al atracador de la gasolinera de Gijón

Una búsqueda que ha llegado a su fin en menos de una semana. La Policía Nacional ha detenido al atracador que este pasado sábado entró en una gasolinera de la avenida Portugal de Gijón para llevarse el dinero de la caja registradora.

Los agentes lo han localizado en Langreo y han procedido a su detención tras identificarlo como el individuo que, a punta de una pistola que todavía no se conoce si era real o no, amedrentó a los dos trabajadores de la gasolinera en plena tarde.

Las cámaras del establecimiento grabaron el instante en el que el hombre, con la cabeza tapada y su cara apenas visible, entraba al interior aprovechando que no había clientes repostando en ese momento. Apuntó con la pistola, parece que se refirió a la caja registradora, donde una de las empleadas la abrió. Le dio el dinero en efectivo y el atracador salió por la puerta andando y con tranquilidad.

Un asalto que no llegó al minuto y que se produjo sobre las ocho de la tarde del pasado sábado. La Policía acudió al lugar tras la llamada de los asaltados e intentó localizar sin éxito algún rastro de esta persona. También actuó la Policía Científica que recabó datos de las grabaciones y demás pruebas para dar con el paradero del asaltante que este jueves ha sido detenido en Langreo.