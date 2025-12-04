Las claves de la absolución del Padre Chus: "fisuras" y "ambigüedades" en el relato de los menores que acusaron al exsacerdote de Gijón, que recurrirá al Supremo

Nuevo giro en el caso del padre Chus. El exsacerdote Jesús María Menéndez ha salido absuelto de los delitos de corrupción de menores que la sección octava de la Audiencia le había atribuido y por el que le había impuesto hasta seis años de prisión. El recurso presentado por su defensa, liderada por el abogado gijonés Javier Díaz Dapena, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), le da la razón en parte y no considera probada la comisión de estos delitos sexuales a tenor de los testimonios de los menores que declararon en el juicio. Declaraciones que presentan "fisuras" y "ambigüedades", según se refleja en la sentencia, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El TSJA, eso sí, mantiene los cuatro años de cárcel por el delito contra la salud pública, lo que llevará al padre Chus a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como confirman desde su entorno a este periódico.

La nueva sentencia vuelve a dar validez a las grabaciones y escuchas que motivaron el arresto del padre Chus, en su domicilio de la calle Donato Argüelles, en noviembre de 2021. Todo se originó después de que una dotación policial encontrase en la calle a una menor con síntomas de intoxicación tóxica que apuntó que la cocaína ingerida se la había dado un amigo al que le suministraba el padre Chus. Los agentes, que llevan años investigándole, iniciaron vigilancias y comprobaron que muchos menores entraban y salía del edificio en cuestión. Algunos de ellos con drogas. Eso motivó las escuchas y la futura detención y registro de la vivienda. Hallaron hachís. La operación desembocó el ingreso en prisión preventiva de Jesús María Menéndez, que recuperó la libertad provisional cuatro meses después.

Los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

La tesis defendida por la Fiscalía, en este procedimiento –y rechazada ahora por el TSJA– es que el exsacerdote suministraba la droga a los jóvenes, muchos menores de edad, a cambio de favores sexuales. Hasta tres delitos de corrupción de menores le atribuía la acusación a razón de dos años de cárcel por cada uno de ellos.

En el juicio, que se celebró a puerta cerrada en abril del pasado año, declararon varios testigos, dos de ellos protegidos, que presumiblemente habrían sido víctimas de esos hechos. "Estas declaraciones, si bien conforman un estadio de sospecha acerca de solicitudes por el acusado de contactos sexuales a cambio de remuneración, presentan fisuras en el relato, así como ambigüedad sobre el posible carácter jocoso de las expresiones del apelante, recuerdo difuso de la época de las mismas o imposibilidad de someter a contradicción en el plenario la declaración preconstituida" de uno de los denunciantes, señala el tribunal en su nueva sentencia.

Cita distintos ejemplos. Incluso, que uno de esos testigos desveló que "la Policía le dijo que si declaraba contra Chus lo soltarían y no le pasaría nada por traficar con drogas". Otro, que "tiene borrosa esa etapa porque se drogaba". Es más. Otro de ellos llegó a pronunciar durante la vista que "no quería que se condenase a Chus porque las cosas que se decían no eran verdad".

Una nueva causa por la denuncia de un menor este mismo año

Entiende el TSJA que esos testimonios "no permiten consolidar una convicción incriminatoria exenta de duda razonable, no colmándose las exigencias ya contempladas que el ‘in dubio pro reo’". El padre Chus, por su parte, señaló durante el juicio que creía en su "inocencia" y en la acción de la "Justicia". Ahora recurrirá al Supremo por el delito contra la salud pública que le mantiene los cuatro años de cárcel.

Pero los litigios no terminan aquí. En abril de este año fue detenido de nuevo por la Policía Nacional por un presunto delito de tentativa de abuso sexual a raíz de la denuncia presentada por un menor. No son las únicas indagaciones policiales llevadas tras el arresto en noviembre de 2021 del que ahora sale absuelto.