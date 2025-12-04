El cronista Bonet murió hace medio siglo

Joaquín Alonso Bonet era Cronista Oficial de Gijón desde febrero de 1955, y falleció el 6 de diciembre de 1975 a los 86 años. Su labor fue inmensa: dirigió los diarios "La Prensa", "El Comercio" y "Voluntad", autor de una larga bibliografía gijonesa, durante unos años fue concejal… Había sustituido a Fabriciano González "Fabricio" como cronista y a Bonet lo sustituyó Patricio Adúriz en el año 1982. Joaquín Alonso Bonet, gijonés nacido el 29 de octubre de 1889, fue periodista, dirigió esos tres mencionados diarios locales, pero también fue poeta, novelista, dramaturgo y presidente de la Asociación de Prensa de Gijón representando a los periodistas locales. Este sábado se cumplen 50 años de su muerte.

Su padre fue Baltasar Alonso Roces, su madre Palmira Bonet Rodríguez. Nieto de Joaquín Bonet y generosa Rodríguez y bisnieto de José Rodríguez e Isadora Fernández. Bonet tuvo dos hermanas, Pilar y María casada ésta con el propietario del conocido Bazar Piquero situado en la plaza de Italia entonces plaza de los Cuatro Cantones, Benigno Piquero.

Una hija de esa María, sobrina de Bonet, de nombre María como la madre, se casó con José Carlos Cienfuegos Jovellanos. Por tanto el árbol genealógico del cronista gijonés se cruza con el de Gaspar Melchor de Jovellanos. Alonso Bonet fue toda su larga vida un declarado admirador de Jovellanos. Además de algunos libros jovellanistas –ya desde el título– contamos una treintena de artículos dedicados a Jovellanos publicados en los tres periódicos que dirigió.

Placa de la calle que desde abril de 1975 lleva su nombre, una vía que une Marqués de San Esteban con Pintor Mariano Moré. / LNE

Estudió en el Instituto de Jovellanos y desde muy joven ya colaboraba con el diario local "El Publicador". Para "El Publicador" entrevistó a Rosario de Acuña en el año 1909. Enseguida, Joaquín Alonso Bonet, tras escribir en "El Publicador", de orientación republicana, pasó a "El Comercio" donde fue primero redactor, luego redactor jefe y por fin director del diario desde noviembre de 1918 hasta junio de 1920; a partir de 1922 dirigió "La Prensa" hasta la guerra civil y tras la contienda fue director de "Voluntad" desde agosto de 1941 hasta 1952. En ese año 1952 Bonet tenía 63 años. Ya había sido propuesto para cronista oficial anteriormente pero el cargo no fue definitivo hasta el año 1955.

Su firma era la de Joaquín A. Bonet pero a veces lo hacía con seudónimo, "Avendaño" por ejemplo, o "Cardenio", o "Antolín de los cantares". En el año 1914 fundó el porfolio "Gijón Veraniego" que se publicó anualmente hasta 1935 y que con muchas fotografías, y eminentes colaboradores promocionaba a Gijón como plaza veraniega. Ya en el año 1919 estrenó su obra teatral "La comedianta" en el gijonés teatro Robledo y luego vinieron muchas obras teatrales como "Don Guzmán de Castilla" que estrenó en el teatro Dindurra durante las fiestas de Begoña de 1930, "El trébol de San Juan" (1945) o "Jovellanos. Poema dramático" que estrenó el 3 de septiembre de 1952 en el teatro Jovellanos

Si hablamos de las obras históricas de Alonso Bonet es imprescindible citar los dos tomos (1967 y 1968) que componen "Biografía de la Villa y Puerto de Gijón" y también "Pequeñas historias de Gijón. Del archivo de un periodista" (1969). Unimos a eso su única novela "El Calvario de piedra" (1930) que antes había aparecido por entregas en "La Prensa" entre el 23 de abril y el 10 de septiembre de 1930.

Joaquín Alonso Bonet. / LNE

También obras de posguerra como "Reconquista. Reportajes de la Asturias Roja" (1938) y "Simancas. Epopeya de los cuarteles de Gijón" (1939) o "Historia de un niño español" (1950); estudios jovellanistas como "Grandeza y desventura de don Gaspar Melchor de Jovellanos" (1944), "Asturias en el pensamiento de Jovellanos" (1947) o "Proyección nacional de la villa de Jovellanos" (1959).

Fue Alonso Bonet uno de los fundadores en el año 1927 del Rotary Club de Gijón. En el año 1928, con menos de 40 años, entró a formar parte de la directiva del Real Club Astur de Regatas como secretario. Ocupó ese cargo –siempre secretario– durante muchos años. Lo vemos todavía en la directiva del año 1963 cuando tenía 74 años.

El con el tiempo cronista fue juzgado por el "Tribunal de Urgencia para la Represión del Fascismo" el 5 de junio de 1937 y condenado a la pena de cuatro años, once meses y veintinueve días en un campo de trabajo y a una multa de 50.000 pesetas. El fotógrafo Constantino Suárez dejó constancia gráfica de ese juicio. Alonso Bonet fue liberado tras el fin de la guerra civil en Gijón en octubre de ese mismo año.

Fue Bonet concejal en el Ayuntamiento de Gijón. Es curioso lo que pasó en una sesión municipal, concretamente la del 2 de diciembre de 1949 que presidía José García-Bernardo y de la Sala. Se aprobó ese día la nueva imagen del escudo de Gijón con la Cruz de la Victoria en la izquierda y apoyada mediante un báculo en el suelo, y la espada desenvainada en la derecha y hacia abajo. Pero dos concejales votaron en contra, casualmente los componentes de la comisión de cultura que eran Joaquín Alonso Bonet y Cipriano Díaz Junquera.

Los dos proponían que la Cruz de la Victoria fuese sostenida en la mano derecha no en la izquierda y sin báculo, y la espada en la zurda y no hacia abajo sino "en aptitud más agresiva, hacia arriba". Fueron minoría y se encargó en ese 1949 un diseño del escudo al pintor Iván Fernández Candosa de acuerdo a lo aprobado por la mayoría; el escudo oficial actual es muy similar a la imagen que pintó Fernández Candosa.

Joaquín Alonso Bonet murió en su casa del número 2 de la calle de Salustio Regueral el 6 de diciembre de 1975, ahora hace cincuenta años. La primera en la esquela es su hermana María Alonso Bonet viuda de Benigno Piquero. En el Muséu del Pueblu d’Asturies se conserva el fondo "La Prensa-Joaquín Alonso Bonet (1920-1946)". El fondo se compone de 31 archivadores con documentación variada sobre la ciudad y 853 fotografías que fue recopilando como director del diario "La Prensa". El archivo de Joaquín Alonso Bonet fue adquirido por el Muséu del Pueblu d’Asturies en el año 2006.