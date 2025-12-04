Debate sobre el futuro del Solarón: ¿cuánto costaría adecuarlo para crear un bosque urbano?

Crear un parque con arbolado en el entorno del Solarón costaría unos 4,8 millones de euros. Esta es, al menos, la estimación del popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente, que participó ayer en un debate organizado por la plataforma "Un pulmón para el Solarón" con la presencia de representantes de la actual corporación salvo a Vox, que no fue invitado. La conversación no arrojó muchas más novedades que esta estimación económica: IU y Podemos insistieron en que la ciudad está ante "la última oportunidad" para blindar este espacio como una zona verde y libre de edificios y Foro y PP se mostraron de acuerdo pero pidieron ser "realistas" y recordar que el Ministerio de Transportes, a través de Adif, es el responsable mayoritario del ámbito y rechaza renunciar a la edificabilidad del entorno porque supondría renunciar también a ingresos para costear la operación de integración ferroviaria. El PSOE señaló que la última propuesta de Gijón al Norte, que reduce parte de la edificabilidad inicialmente prevista, es "razonable", y que los futuros edificios podrían brindar la oportunidad de paliar la "gran necesidad de vivienda pública".

En el encuentro participaron Jesús Martínez Salvador (Foro), Rodrigo Pintueles (PP), Tino Vaquero (PSOE), Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos). Intervinieron moderados por Enrique del Teso y tras una introducción a modo de contexto pronunciada por Cristina Corominas, integrante de la plataforma, cuyos responsables colocaron ayer en el pasillo de la Biblioteca Jovellanos que lleva al salón de actos buena parte de las infografías que se han ido dibujando para el Solarón y su prolongación hasta Moreda.

Pintueles explicó que en el plan director de renaturalización urbana ya se tiene en cuenta al Solarón y que el gobierno estaría en condiciones de adecuar en el entorno un parque o, "al menos, un amplio corredor ambiental hasta Moreda", con 126.000 metros cuadrados de zona verde, que es lo que figura en la última propuesta de Gijón al Norte. Recordó Pintueles "la cuestión económica", que es que parte del plan de vías siempre se dijo que se financiaría edificando estos solares, a insistió en que "el Ministerio no se ha abierto a modificar" ese planteamiento. "Por nuestra parte habría una total disponibilidad. Nada nos gustaría más que terminar ese mandato haciendo la obra del parque", explicó el edil, que sugirió el modelo de "bosque urbano" como el mejor para un espacio donde demasiadas dotaciones públicas impedirían crear un pulmón verde como tal. El popular pidió tener en cuenta las "posibilidades reales" de un debate en el que incluyó datos como el nivel de deuda de Adif, que complica que vaya a querer renunciar a nuevos ingresos.

Martínez Salvador, por su parte, señaló que su partida "nunca mostró una visión utópica" de cómo podría adecuarse el entorno y siempre contempló algún tipo de edificación. Defendió que fue Foro quien "elevó ante Gijón al Norte la propuesta de reducir la edificabilidad" y considera por tanto que es mérito de su formación que el debate esté ahora sobre la mesa. "En el anterior mandato no se animaron a pedir que se edificase menos", reprochó. A su juicio, esa reducción se motivaba en que el cambio de modelo de estación intermodal – se proyectaba soterrada en el Museo del Ferrocarril y al final se hará mayormente en superficie en Moreda– supone invertir menos de lo previsto, por lo que la presión de tener ingresos debería ser también menor.

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez defendieron una postura muy similar: recordaron que una encuesta encargada por Podemos ratifica que la mayoría de la ciudad quiere un parque en el entorno y señalaron que la actual propuesta de Gijón al Norte sigue siendo "insuficiente" al contemplar todavía edificios, por lo que pidieron "unidad" ante el Ministerio para forzar una solución. El público en la biblioteca parecía apoyar más esta posición y buena parte de sus intervenciones fueron recibidas con aplausos. Lo tuvo más difícil Vaquero, que tildó como "razonable" la propuesta actual de edificación y sugirió "negociar" para que al menos buena parte de esas nuevas viviendas sean públicas. Sobre la encuesta, dijo que sería lógico que "un vecino de Mariano Moré" quiera un parque, pero señaló que "una persona a punto de ser desahuciada" quizás si querría edificios en el entorno, un comentario que no fue bien recibido por los asistentes.