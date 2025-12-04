La emotiva decoración de Navidad en el Ayuntamiento de Gijón: jóvenes con síndrome de down decoran con la Alcaldesa el árbol

Una estrella guio el camino. ¿Cómo no siendo Navidad? Una estrella decorada con un lazo, un cascabel rojo, el perfil de los Reyes Magos y su nombre, Carmen, que la Alcaldesa de Gijón recibió como obsequio en noviembre del año pasado al visitar las instalaciones gijonesas de la asociación Down Principado de Asturias. Un regalo que era una demostración del trabajo que los usuarios del centro hacen con la cortadora y la grabadora láser en uno de los talleres donde se forman para dar el salto al mercado laboral. La estrella quedó guardada, pero no en el olvido. Al contrario.

Siguiendo su estela, ayer decenas de estrellas, bolas y lazos llegaban desde la sede de Down Asturias al ayuntamiento para convertirse en la decoración del árbol de Navidad que luce estos días en el vestíbulo de la casa consistorial. También llegaban Natali García, Miguel Castañón, Nicoleta Fernández, Mireia Mora, Javier González, Marina Martínez y Andrés Fidalgo –siete de los ocho participantes del taller ante la imposibilidad de ir del compañero Sam Daly–que fueron los encargados de decorar el árbol junto a la Alcaldesa. Risas y aplausos ante la mirada sorprendida de quienes iban entrando o saliendo del ayuntamiento.

Bolas con una versión de las "Letronas"

Bolas tridimensionales con una versión mini de las populares "letronas" en su interior, otras planas hechas en madera luciendo la G de Gijón y la X de Xixón, algunas más donde se podían ir leyendo las estrofas de la letra de "Gijón del alma", figuras de metacrilato que al fijar en ellas la mirada permitían descubrir desde el Palacio de Revillagigedo al martillo de Capua o el Mercado del Sur.

"Nos llamaron hace unos meses del ayuntamiento y nos dijeron lo que querían y nos pidieron presupuesto. Ellos se encargaron de todo", explica Carmen García Hernández, una de las educadoras del centro mirando a los siete elfos decoradores que acompañaban a la regidora. No tienen puntos de venta pero desde su taller en la calle Dolores Ibárruri asumen encargos. La decoración navideña es una opción, pero también hacen trabajos con vasos de sidra y ramos para padrinos y madrinas cuando llega la temporada.

Detalles muy gijoneses

"Han convertido el árbol en una pieza única, llena de cariño y creatividad", festejaba la Alcaldesa, que compartió el momento a través de sus redes sociales y desde ellas recordó a los gijoneses que "compartir esta mañana con ellos ha sido un momento especial que nos recuerda el verdadero sentido de estas fechas".

Y si una estrella empezó este cuento de Navidad otra lo remata desde lo alto del árbol. Una estrella con el mensaje 40Down, porque son cuarenta los años que acaba de celebrar esta organización trabajando en Asturias. Igual que Down se podía leer en la placa trofeo de un llamativo amarillo que como regalo final le entregaron a la Alcaldesa.

–"Pues ahora una foto de todos", fue la respuesta de Carmen Moriyón antes de que estallaran unos aplausos ante un árbol decorado con las estrellas más brillantes del firmamento.