Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
El suceso ocurrió al mediodía y no hay más vehículos afectados
Un joven de 22 años y vecino de Gijón ha fallecido este jueves en la autovía A-8 con sentido Cantabria tras una salida de vía. La colisión se produjo en el punto kilométrico 378, a la altura del campus de Viesques.
El suceso se produjo a las 13.15 horas y hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Departamento de Tráfico de Gijón, un equipo UNIS desde Luarca, así como personal de mantenimiento de carreteras. También acudieron los Servicios Sanitarios.
El joven falleció fruto de la colisión y no parece que haya más vehículos implicados en la misma. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del trágico siniestro para esclarecer los motivos que han propiciado el fallecimiento de este motorista.
Fruto del accidente, cortó uno de los dos carriles en dirección Cantabria para que los agentes de la Benemérita y profesionales del Instituto de Medicina Legal de Asturias puedan trabajar con seguridad en la zona.
