Gijón consigue una credencial de comunidades energéticas

Gijón consigue una credencial de comunidades energéticas | LNE

Gijón consigue una credencial de comunidades energéticas | LNE

El Ayuntamiento recibió la credencial de la Red de Comunidades Energéticas de la Fundación Asturiana de la Energía por participar en la formación "El papel de las entidades locales en las comunidades energéticas". En la imagen, Pumariega, tercera por la derecha, con la credencial.

Gijón consigue una credencial de comunidades energéticas

