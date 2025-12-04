Gijón enaltece su talento empresarial en los premios Impulsa: "Encarnáis la diversidad y la fuerza de una ciudad con iniciativa y futuro"

"Encarnáis la diversidad y la fuerza del Gijón empresarial, una ciudad con talento, iniciativa y futuro". Así se dirigió la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, a los seis galardonados de la 21.ª edición de los Premios Gijón Impulsa, agasajados este jueves en un acto en Laboral Centro de Arte que puso de relieve la "solidez del tejido empresarial" local y la "voluntad de seguir creciendo", señaló la popular, la última en intervenir en una jornada que distinguió a las empresas Objet Particulier, CIS Robotics, ClassModa, La Ruta Azul y Llana Consultores. Por su parte, Teresa Fernández Marmiesse, del Grupo G. Junquera Marítima, triunfó en la categoría de Mujer Empresaria.

Una nutrida representación de la escena política, empresarial y social acudió a una gala amenizada por Sara Villanueva y Javier Vicario, que, disfrazados de marineros, dieron la bienvenida a los asistentes al "barco del emprendimiento". Teresa Fernández Marmiesse, representante de la quinta generación del Grupo G. Junquera Marítima y presidenta de su consejo de administración, se mostró "honrada" por una distinción que le llega por su "destacada trayectoria profesional en un sector altamente masculinizado como el marítimo-portuario" y por promulgar un "liderazgo firme y comprometido". La galardonada indicó que el premio pone en valor "el trabajo y perseverancia" de las mujeres en las empresas y reivindicó a una familia cuyo legado empresarial ya supera el siglo de historia. "La familia no tiene una visión de negocio cortoplacista, sino que pone las luces largas", manifestó Fernández Marmiesse, que asimismo invitó a las mujeres que se adentran en el mundo empresarial a "no ponerse límites". También aseveró que la educación es clave para tumbar estereotipos y recalcó que "ojalá un día no sea necesario que haya un premio dedicado solo a la mujer".

Teresa Fernández Marmiesse y Jesús Martínez Salvador. / Pablo Solares

Mamen Diego, propietaria de Objet Particulier, subió al escenario para recoger el galardón en la categoría de Economía Creativa, concedido por su "aportación innovadora al sector creativo mediante la reinvención de técnicas artesanales de lujo aplicadas a materiales contemporáneos". Mamen Diego hizo una defensa a ultranza de la creatividad y del reaprovechamiento de materiales y lanzó un diáfano mensaje para aquellos que deseen evolucionar en el sector empresarial. "Hay que querer escuchar y levantarse de la silla para ver lo que se está haciendo fuera", sostuvo la principal artífice de Objet Particulier.

Temática marinera en la ceremonia

Dada la temática marinera de la ceremonia, cada premio era una escala en la travesía. En el apartado de Innovación en Economía Azul el reconocimiento recayó en CIS Robotics "por su contribución a la Economía Azul mediante el desarrollo en Gijón de soluciones robóticas avanzadas para entornos navales y submarinos". Adrián Álvarez, director técnico de la empresa, y Christian J. Robledo, gerente, fueron escuetos en sus discursos. "Intentaremos seguir aportando a la región y al sector de la economía azul", aseguró Álvarez.

"Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas a través de la tecnología y, con premios como este, significa que vamos por buen camino", comentó Eric García, cofundador de La Ruta Azul, proyecto vencedor en Innovación en Salud y Vida Saludable y que se erige, según el jurado, en "solución digital orientada al diagnóstico y la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo, especialmente el TEA (Trastorno del Espectro Autista)" . "Un 2 % de los niños menores de dos años tiene TEA y un diagnóstico temprano aumenta el éxito de la terapia", contó Eric García, que ensalzó el panorama empresarial gijonés. "No tenemos nada que envidiar a Silicon Valley", bromeó.

Un momento de la gala. / Pablo Solares

En la modalidad de Innovación en el comercio minorista triunfó ClassModa "por su capacidad ejemplar para reinventar un comercio de proximidad con casi cuatro décadas de trayectoria". Maribel Amador, propietaria del negocio familiar, agradeció el apoyo de la Unión de Comerciantes y subrayó que los clientes son el pilar fundamental de la actividad. "Nos animan a seguir trabajando y lo haremos con el mismo entusiasmo", sentenció Maribel Amador.

La distinción a la Trayectoria Empresarial fue a parar a Llana Consultores, que cumple 50 años, por su "capacidad de adaptación, crecimiento y liderazgo" y por promover la promoción interna o la igualdad. "Empezamos en una pequeña oficina pero con mucha ilusión; nuestro modelo se basa en la profesionalidad, cercanía y confianza", declaró Pilar Martínez Antuña, consejera delegada de la firma, que acompaña a sus clientes en "decisiones complejas y momentos buenos y delicados".

La economía azul, un "motor de desarrollo" para Gijón

Entre casi 40 propuestas eligió el jurado. Ángela Pumariega afirmó que los galardonados coinciden en "el arraigo a esta ciudad y la apuesta por seguir creando riqueza, empleo y oportunidades". "Quienes emprendéis, mantenéis una pyme, un comercio, una industria o una empresa de servicios, asumís riesgos y afrontáis incertidumbres, muchas veces sin el reconocimiento social que merecéis", agregó la Vicalcaldesa.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, destacó el potencial de la economía azul como "motor de desarrollo" para Gijón, que "avanza con paso firme hacia el futuro". También reivindicó el Parque Científico Tecnológico y su ampliación y señaló que en la ciudad "el talento se transforma en progreso y bienestar". "Aquí se pueden hacer grandes cosas", culminó el forista.