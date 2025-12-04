Juan Ignacio Rodríguez Carrasco: "Los jesuitas siempre han cuidado la faceta educativa"

Juan Ignacio Rodríguez Carrasco (Gijón, 1942) recibirá el próximo día 20 su condecoración como Antiguo Alumno distinguido de la Inmaculada, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Un galardón otorgado por la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio, que vicepreside desde hace más de una década. Jubilado tras una vida laboral en el sector de la alimentación, el gijonés destaca lo aprendido en el centro, con el que se mantiene muy ligado, y ensalza la "formación integral" que brinda la Compañía de Jesús, que "siempre ha tenido gran importancia en España".

¿Cómo acoge la distinción?

Con mucho orgullo, siempre he estado muy integrado en el colegio. Entré por aquella puerta en el 49 y poco a poco fueron pasando los cursos. No me esperaba este homenaje. No tengo el discurso preparado, sí pergeñado. Lo centraré en el colegio, en anécdotas, en mi trayectoria...

Ahora esto, hace unos meses le agasajaron en Fontaciera, en 2013 fue elegido "Grupista ejemplar"... Parece acostumbrado a los homenajes.

Le tengo un aprecio tremendo al Grupo Covadonga, mi padre fue uno de los fundadores. En Fontaciera fue más por veteranía y esto fue totalmente inesperado. El Grupo y el colegio están personalmente muy ligados para mí, son dos sitios a los que tengo muchísimo cariño y que frecuento constantemente. Al Grupo voy a hacer deporte y en la Asociación de Antiguos Alumnos rara es la semana que no nos reunimos.

¿Qué recuerda de su etapa como colegial?

Entramos en un colegio que había sido cuartel, con una guerra de por medio. De chiquillos andábamos por aquellos patios de tierra, que echábamos mecromina en las rodillas todos los días, no había calefacciones en clase... Pegabas una patada en el suelo y salían balines por todos los sitios. En los sótanos encontrábamos pistolas, fusiles, cascos... Inactivos, eso sí.

¿Y a nivel académico, de clase con los docentes?

El sistema era muy represivo, pero como era toda la sociedad. Nos hablaban mucho de la educación, la conducta... Había algo muy simpático, que podías disfrutar del colegio en vacaciones porque había aulas de recreo, juegos... Tiempo para aburrirte no tenías. La mayoría de los profesores eran religiosos, eran sacerdotes. Seglares había pocos. Entre los religiosos los había más duros, más tolerantes... Pero eso no solo en los jesuitas. Nadie se atrevía a levantarse y llevarle la contraria a un profesor, ahora las cosas han cambiado en ese aspecto.

¿Hay algún momento con el que se quede?

Recuerdo que vino un sacerdote de México, el padre Vecilla, que impuso una disciplina que no nos gustaba pero con el paso de los años lo agradeces. Nos obligaba por turnos a ir al refectorio de los internos y recitar una poesía desde un púlpito. No estabas acostumbrado a hablar en público pero fue una enseñanza para la vida.

¿Qué supusieron los jesuitas para usted?

Siempre ofrecieron una formación integral. No solo en los estudios, sino como persona, al margen de las ideas religiosas, que eso ya es personal. A muchos nos marcó. Somos generaciones integradas con la sociedad de nuestra época, con un profundo sentido de la amistad.

¿Qué relevancia tiene la comunidad jesuita?

La Compañía de Jesús siempre ha tenido gran importancia en España y en Gijón. Ha habido jesuitas en la Inmaculada, en la Universidad Laboral, en el Sagrado Corazón... Los jesuitas siempre cuidaron la faceta educativa. Y el colegio de la Inmaculada siempre ha dejado una impronta.

El pasado año cerró la comunidad de El Natahoyo.

Da pena pero es la vida misma. No hay vocaciones o hay pocas. Hay una crisis religiosa en ese aspecto, no solo en la Iglesia católica. La gente vive de manera distinta. También el tema del celibato pesa mucho.

¿Qué tal en la asociación de antiguos alumnos?

El año que viene habrá que renovar la junta. Sería interesante dar paso a gente joven, con nuevas ideas y diferentes a las nuestras.

¿Cómo debe ser la formación ignaciana?

Ya lo definió el padre Arrupe con aquello de "hombres y mujeres para los demás". Hay que dedicarse a la enseñanza y a la formación de la persona, religiosa y humana, en las leyes, en las ciencias, etc.

¿Qué se le viene a la cabeza al pensar en José Antonio Fidalgo?

Era serio, tenía un conocimiento profundo, pero siempre buscaba la parte humorística. Era muy ameno cuando hablaba. Colunga decretó dos días de luto y lo merecía, fue un hombre que trabajó mucho.

Se ha caído el plan del realojo del Albergue Covadonga en el Hogar de San José.

La reforma es una buena obra, pero no se puede dejar tirada en la calle a esa pobre gente. Me pareció altruista ofrecer las instalaciones del Hogar pero bueno, hay una oposición que no sé si es porque una parte de la sociedad quiere taparse los ojos ante una sociedad no tan afortunada, por el tema de la delincuencia... El Hogar de San José siempre cumplió una función extraordinaria.