Medio Ambiente busca rebajar el ruido por ocio "de la mano del sector"

Dar información a los hosteleros sobre los niveles de ruido ambiental registrados en el entorno donde se ubique su negocio y asesorar a aquellos que de manera específica tengan que tomar medidas para minorar el ruido que generan son dos de los compromisos con el sector hostelero que ayer trasladó el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, a Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, en una reunión en la que también participó la responsable de asuntos jurídicos de la patronal de la hostelería, Inés Álvarez.

"La inmensa mayoría del sector cumplen con los requerimientos normativos en materia de protección acústica, pero es necesario seguir mejorando y queremos hacerlo de la mano del sector", indicó Pintueles tras la reunión. La cita con Otea se inscribe dentro de la ronda de contactos que la concejalía está realizando en el marco de la actualización del plan municipal contra el ruido. Un plan al que Otea presentó media docena de alegaciones en su fase de información pública. La Junta de Gobierno dio su aprobación inicial a este plan en octubre y ahora se está en la fase de resolución de alegaciones antes de poder hacer efectiva la aprobación definitiva del documento.

Además del encuentro con Otea se tuvo uno con la Federación de Asociaciones Vecinales para hablar de la problemática específica de las fiestas y hay previsión de reunirse con responsables de comisiones de fiestas de la zona rural y con entidades ambienta listas.

En el caso del ocio nocturno, y al margen de la actualización del plan, pero en cumplimiento de un acuerdo plenario alcanzado por unanimidad, la concejalía encargó un estudio sobre el ruido que se genera en espacios tan significativos como la Ruta de los Vinos, Fomento o Cimavilla. Todos estaban por encima de los límites. También se analizó la contaminación acústica que generan los eventos que se organizan en el entorno del parque de Hermanos Castro.

"El reto no es fácil. Es necesario encontrar una postura de equilibrio que compatibilice el ocio en horario nocturno con el cumplimiento de una normativa pensada para garantizar la calidad de vida y el derecho al descanso de otros", destacó Pintueles. A hacer "compatible el descanso vecinal con el ocio de la gente" se refirió también Ángel Lorenzo tras una reunión que calificó de "informativa y con aportaciones por nuestra parte".

Ordenanza en el horizonte

Aunque la obligada actualización del plan municipal del ruido sea la acción visible a más corto plazo, Medio Ambiente tiene claro que el proceso debe culminar en una nueva ordenanza que anule la que está en vigor desde 2006 y se ha quedado más que desfasada. De hecho, ya hay un borrador de ordenanza. Aunque paralizado a la espera de un cambio normativo a nivel estatal anunciado hace meses, pero aún sin concretar. "Queremos que Gijón tenga una nueva regulación que se ajuste a la realidad presente de nuestra ciudad y a los cambios procedimentales, normativos y jurisprudenciales que han ocurrido en los últimos veinte años", remató el edil.