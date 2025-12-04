Medio Ambiente busca rebajar el ruido por ocio "de la mano del sector"
El Ayuntamiento se compromete a informar a los hosteleros sobre la situación de su área y a asesorar a quienes tengan que tomar medidas
Dar información a los hosteleros sobre los niveles de ruido ambiental registrados en el entorno donde se ubique su negocio y asesorar a aquellos que de manera específica tengan que tomar medidas para minorar el ruido que generan son dos de los compromisos con el sector hostelero que ayer trasladó el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, a Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, en una reunión en la que también participó la responsable de asuntos jurídicos de la patronal de la hostelería, Inés Álvarez.
"La inmensa mayoría del sector cumplen con los requerimientos normativos en materia de protección acústica, pero es necesario seguir mejorando y queremos hacerlo de la mano del sector", indicó Pintueles tras la reunión. La cita con Otea se inscribe dentro de la ronda de contactos que la concejalía está realizando en el marco de la actualización del plan municipal contra el ruido. Un plan al que Otea presentó media docena de alegaciones en su fase de información pública. La Junta de Gobierno dio su aprobación inicial a este plan en octubre y ahora se está en la fase de resolución de alegaciones antes de poder hacer efectiva la aprobación definitiva del documento.
Además del encuentro con Otea se tuvo uno con la Federación de Asociaciones Vecinales para hablar de la problemática específica de las fiestas y hay previsión de reunirse con responsables de comisiones de fiestas de la zona rural y con entidades ambienta listas.
En el caso del ocio nocturno, y al margen de la actualización del plan, pero en cumplimiento de un acuerdo plenario alcanzado por unanimidad, la concejalía encargó un estudio sobre el ruido que se genera en espacios tan significativos como la Ruta de los Vinos, Fomento o Cimavilla. Todos estaban por encima de los límites. También se analizó la contaminación acústica que generan los eventos que se organizan en el entorno del parque de Hermanos Castro.
"El reto no es fácil. Es necesario encontrar una postura de equilibrio que compatibilice el ocio en horario nocturno con el cumplimiento de una normativa pensada para garantizar la calidad de vida y el derecho al descanso de otros", destacó Pintueles. A hacer "compatible el descanso vecinal con el ocio de la gente" se refirió también Ángel Lorenzo tras una reunión que calificó de "informativa y con aportaciones por nuestra parte".
Ordenanza en el horizonte
Aunque la obligada actualización del plan municipal del ruido sea la acción visible a más corto plazo, Medio Ambiente tiene claro que el proceso debe culminar en una nueva ordenanza que anule la que está en vigor desde 2006 y se ha quedado más que desfasada. De hecho, ya hay un borrador de ordenanza. Aunque paralizado a la espera de un cambio normativo a nivel estatal anunciado hace meses, pero aún sin concretar. "Queremos que Gijón tenga una nueva regulación que se ajuste a la realidad presente de nuestra ciudad y a los cambios procedimentales, normativos y jurisprudenciales que han ocurrido en los últimos veinte años", remató el edil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
- Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
- El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario
- ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga