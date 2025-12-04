El mundo de la Cultura, en estado de shock ante la pérdida de José Luis Cienfuegos: amigos, programadores y artistas se citan para arropar a su familia

Porque José Luis Cienfuegos era un hombre extremadamente social, atento y amigo esmerado en los detalles, su desaparición golpeó de forma más brutal y evidente a todos. Ayer por la tarde, en el tanatorio de los Arenales de Oviedo, donde quedó instalada su capilla ardiente y donde hoy (18.30 horas) tendrá lugar un acto de despedida, todo el mundo reproducía parecidas situaciones. Ese mismo día, el pasado lunes, cuando se desencadenó el accidente cerebrovascular que acabó con su vida, uno tenía pendiente hablar con él por la tarde, otro había quedado a comer, aquel había intercambiado varios mensajes la noche antes y ninguna contaba, claro, con no volverlo a ver. Su repentino e inesperado fallecimiento con 60 años dejó "en estado de shock" a su entorno, un grupo alimentado en gran parte por la escena cultura, por programadores de cine de toda España, artistas, intelectuales, periodistas.

El estupor, el "no nos lo creemos, nadie se lo cree", repetido en cada corrillo, golpeaba también a su hermana, Emma Gloria Cienfuegos, y a su sobrina Cristina. Y a su desconsolada compañera, Mariona.

Entre los primeros en llegar al Tanatorio estaba a primera hora de la tarde su círculo más íntimo: El artista Ramón Isidoro, el periodista cinematográfico José Antonio Vega, el exviceconsejero de Cultura Vicente Domínguez, la periodista Marta Reyero. También Jaime Pena, director de la Filmoteca Gallega o Isidoro Santana, de la Semana de Cine de Las Palmas.

Los dos días de duelo por Jose Luis Cienfuegos "se van a hacer largos", repetían los amigos. Mientras, en la esfera pública, los reconocimientos y homenajes, se sucedían. Carlos F. Heredero, director de los históricos cuadernos de cine "Caimán" escribía en sus redes: "La peor y más dolorosa noticia. Era mi amigo, mi más tozudo discutidor, mi camarada, mi mentor, mi sombra más querida. Nada será lo mismo sin él en todo lo que tiene que ver con el cine y en mi vida personal". El crítico de cine recordó también cómo la labor de Cienfuegos comenzó antes del FICX, cuando desde 1989 publicaba los catálogos del maravillos "Cine de la caja". "No me sale todo lo fuerte que quisiera el grito de rabia que llevo dentro. Su ausencia no dejará nunca de atosigarme, por más que su memoria me sigue alimentando sin cesar", añadió.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lamentó ayer "profundamente" la desaparición del que fue director del Festival de Cine de la capital andaluza de 2012 a 2023, "un referente absoluto del cine en nuestro país", dijo. "Su labor y su visión marcaron la historia del Festival de Cine de Sevilla, al que impulsó con talento y compromiso desde 2012", relató. Y el exalcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, subrayó que el asturiano "llevó al Festival a sus cotas más altas, Sevilla se convirtió en un referente del cine poco ortodoxo, del cine de vanguardia y del mejor cine europeo, ése que después era difícil encontrar en otras pantallas".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se había declarado ya el martes "conmocionado". "Con su adiós, nos deja un legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles. Descanse en paz", se pudo leer también en la cuenta del departamento ministerial. Por su parte, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, publicó: "Apenas pudimos trabajar juntos, pero la noticia de su muerte me ha conmocionado. Muy joven y con muchas cosas por hacer. Una pena enorme".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también expresó "profundamente" el fallecimiento: "Una gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla y León y para la Seminci, referente internacional del cine".

El Festival de Málaga comunicó también su "profunda tristeza" por el fallecimiento de una "figura imprescindible y colega admirado por toda la profesión", en la línea de otros festivales como la Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) o el certamen de Cans.

Por su parte, la Asociación de distribuidores independientes cinematográficos (ADICINE) remarcó que su labor al frente de los festivales de Gijón, Sevilla y Valladolid "fue ejemplar, siempre colmada de ilusión". En sentido similar, la Asociación Andaluza de Productoras de Cine (Ancine) ha lamentado la "enorme pérdida" de este profesional.

También la cuenta oficial de los Premios Feroz, que otorgan los periodistas cinematográficos, ha querido lamentar el fallecimiento de un "apasionado del cine" que realizó "un gran trabajo en todos los festivales que dirigió".

En Asturias, el FICX detalló ayer en un comunicado cómo Cienfuegos comenzó su andadura en esa casa dentro del departamento de prensa, asumiendo la dirección del FICX en 1995 "para liderar durante 16 años una revolución cultural sin precedentes". "Bajo su mandato", explicó el festival, "el FICX dejó atrás las convenciones de los festivales tradicionales, despojándose de cualquier forma de solemnidad para abrazar el riesgo y la vanguardia. El comunicado destaca que Cienfuegos entendió el festival "no como un escaparate estático, sino como un espacio de agitación cultural y una experiencia total". También elogiaron que fue "pionero" en integrar la música en directo, los conciertos y las actividades paralelas como parte indisoluble de la programación del FICX, lo que logró atraer a un público joven al certamen. "Su labor al frente del FICX se caracterizó por una capacidad innata para detectar el talento antes que nadie. Convirtió Gijón en la puerta de entrada a España para las voces más radicales e indispensables del cine contemporáneo".

Desde el FICX citaron su labor en la difusión de nombres que hoy son maestros, como Harmony Korine, Lukas Moodysson, Ulrich Seidl, Lisandro Alonso o Pawel Pawlikowski, entre muchos otros. "José Luis Cienfuegos", concluye la nota, "sitúa su nombre en la historia del FICX al mismo nivel que su creador, Isaac del Rivero; ambos son los pilares sobre los que se sustenta el prestigio internacional del que hoy goza este certamen", han sostenido.

Desde el FICX han destacado "su incansable defensa de la industria, su apoyo a los nuevos formatos y su respeto por el papel de la crítica y la distribución". Por encima de ello, han incidido en que les mostró "que un festival de cine puede ser un motor de vida".

El también programador Sergio Valbuena (Cortogijón) se sumó al dolor por la inesperada muerte de Cienfuegos. "Se va un referente que convirtió al FICX y a Gijón en una ciudad de vanguardia cultural y que luego extendió en Sevilla y la Seminci. Su mirada y su pasión sobre como tiene que ser un festival de cine ha sido sin duda mi mayor influencia en lo profesional", concluyó.