Nueva toma de contacto entre Ayuntamiento y vecinos para avanzar en la "simplificación" de las fiestas populares de Gijón: "Hay predisposición"

Una nueva reunión para "avanzar en la simplificación de trámites" de las fiestas vecinales gijonesas mantuvo este jueves el gobierno local. En este caso, con la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), tras la celebrada la pasada semana con su homóloga en la zona rural, "Les Caseríes", y la plataforma "Vive lo que sentimos". El Ayuntamiento se comprometió a estudiar las propuestas remitidas por la FAV, cuyos representantes salieron "satisfechos" de la cita, como afirmó Carmen Vilas, tesorera de la entidad.

La Federación expuso algunas de las ideas acordadas en el seno del colectivo, relativas, por ejemplo, a los planes de autoprotección, la cobertura sanitaria de los festejos, las ubicaciones o los criterios de aforo. Entre las reivindicaciones, Carmen Vilas aludió a los horarios, solicitando que en sábados y vísperas de festivos la celebración ya esté terminada a las cuatro de la madrugada y que, el resto de días, la conclusión sea más pronto, a la una. "Los vecinos necesitan descansar", subrayó Vilas, que reclamó "coordinación" entre los servicios municipales que tienen algo que decir en las fiestas populares. "Policía Local, Urbanismo, Parques y Jardines... todos tienen que dar el visto bueno", manifestó Vilas.

Permisos que no llegan "hasta última hora"

Otro de los puntos importantes radica en los plazos. La FAV reivindicó ayer "mucha más agilidad" en las tramitaciones, aspecto con el que se comprometió hace unos días el Consistorio al asegurar que habrá plazos máximos "claros tanto para la presentación de la documentación como para la concesión de la licencia municipal". En ese sentido, el gobierno local indicó que otorgaría el pertinente permiso "al menos un mes antes" del arranque de la fiesta "si toda la documentación presentada es correcto y se registró con la antelación requerida". "Hay veces que los permisos no llegan hasta última hora", lamentó Carmen Vilas, que agradeció, eso sí, la "muy buena predisposición" por parte municipal. Desde el Ayuntamiento reiteraron ayer su "apoyo a las fiestas vecinales del concejo", así como su intención de "lograr el objetivo común" de facilitar a las comisiones la organización de los festejos en barrios y parroquias.

Contar con un interlocutor directo para una comunicación más fluida es otra de las peticiones de la FAV. El gobierno local se comprometió a ello tras la reunión con la zona rural. Además, en ciernes está la elaboración de un documento a modo de "checklist" o lista de requerimientos donde quedarán estipulados los puntos a satisfacer para conseguir las licencias. La previsión es disponer en enero de dicho documento.