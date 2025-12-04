Pleno de fin de año antes de Navidad

De vivienda –mucho– pero también de colegios, de deporte, de memoria democrática o de gripe aviar se hablará en el último pleno ordinario del año 2025. A la reunión de la Junta de Portavoces a celebrar esta mañana van once iniciativas presentadas por la oposición municipal de cara a su incorporación al orden del día del Pleno de la próxima semana. Un matiz: no de toda la oposición. Vox no ha registrado ninguna iniciativa ya que su portavoz, y única edil, Sara Álvarez Rouco, no estará presente en la sesión plenaria. Ese día estará participando, como diputada en el parlamento asturiano que también es, en la ronda de comparecencias del proyecto de ley de los presupuestos del Principado de Asturias.

Así que solo quedan las proposiciones, preguntas y ruegos presentados desde la bancada de la izquierda que da asiento a los ediles de PSOE, IU y Podemos. El PSOE, primer partido de la oposición –y de la Corporación–ha centrado su participación plenaria en tres proposiciones. Constantino Vaquero firma la iniciativa que busca comprometer a partir de la cesión de una parcela municipal el desarrollo de un proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional. Un proyecto de "cohousing donde se elegiría a la entidad sin ánimo de lucro que la llevara a cabo a través de un proceso de concurrencia competitiva.

Con la vista puesta en el foco detectado en el parque de Isabel la Católica, el socialista José Ramón Tuero pide vía proposición una serie de medidas a implementar por el gobierno local y que van desde reforzar la vigilancia y la limpieza en el parque a aumentar los controles sobre las poblaciones de gaviotas, palomas y ratas para minimizar riesgos de contagio. De Ana Belén Murias, la última incorporación al Grupo Municipal Socialista, es la proposición que fija realizar un estudio de posibles actividades, obras o servicios a desarrollar a través de escuelas taller o talleres de empleo.

Campos de concentración

Javier Suárez Llana y Alejandro Farpón, los dos ediles de IU, también incluyen la vivienda en su lista de intereses para rematar el año. En concreto a través de una proposición para que se ponga negro sobre blanco el compromiso del Ayuntamiento en colaborar con el Principado de Asturias cediendo en el primer trimestre de 2026 el suelo que permita a la consejería de Vivienda, que lidera Ovidio Zapico (IU), construir 300 viviendas públicas autonómicas. Proposición para votar por todos los grupos políticos es también la idea de que el Patronato Deportivo Municipal elabore un programa de fomento de la actividad física al aire libre con propuestas a desarrollar en zonas verdes con el acompañamiento de monitores.

En formato ruego van las peticiones de IU en favor de una remodelación integral del parque de la Fábrica de Gas que incluya la participación de los vecinos de La Arena y la elaboración de un inventario de los espacios de la ciudad que fueron utilizados "como centros de represión, campos de concentración o lugares de detención desde el 21 de octubre de 1937, fecha de la caída de Gijón en manos del ejército sublevado franquista y durante los primeros años de la posguerra". Una identificación de lugares de memoria democrática donde IU ya avanza como ejemplos la plaza de El Bibio o los espacios ocupados en su momento por la Harinera, la Algodonera o la Trefilería.

La edil de Podemos, Olaya Suárez, abrirá su participación con una proposición que, de salir adelante, supondrá desarrollar una experiencia piloto de "coles abiertos" para permitir a la ciudadanía el uso de los patios de algunos centros educativos. También es proposición la iniciativa con la que Podemos busca acabar con el descontrol en las calles peatonales y de plataforma única. Su plan de acción incluye colocar mobiliario urbano que evite que los coches aparquen de manera irregular, incrementar la señalizacion, sancionar "debidamente" y estudiar mecanismos de control de acceso que permitan que por estas calles solo pasen los vehículos autorizados.

Podemos también toca el tema de la vivienda a través de una pregunta centrada en las ayudas al alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda. Los altos precios de alquiler hacen casi imposible cumplir con las exigencias de Emvisa para dar una ayuda y Olaya Suárez quiere saber que soluciones se planten ante este problema. Podemos remata Pleno con un ruego pidiendo un estudio sobre la situación del antiguo palacio judicial de Prendes Pando y las necesidades a acometer en una remodelación.

Último Pleno ordinario de 2025

PSOE. Proposiciones sobre acciones con talleres de empleo y escuelas taller, un proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional y el control de la gripe aviar. IU. Proposiciones sobre la cesión de suelo al Principado para construir vivienda pública y el fomento de la práctica deportiva al aire libre y ruegos para identificar lugares de memoria democrática y remodelar el parque de la Fábrica de Gas. Podemos. Proposiciones para un proyecto piloto de colegios abiertos y un plan de control en calles peatonales, una pregunta sobre las ayudas al alquiler de Emvisa y un ruego sobre los juzgados de Prendes Pando.